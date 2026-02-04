Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp se danas prvi put sastao sa kolumbijskim predsednikom Gustavom Petrom u Vašingtonu, a sastanak se u diplomatskim krugovima vidi kao test njihove sposobnosti da prevaziđu duboke ideološke razlike i reputaciju političke nepredvidivosti.

Gustavo Petro je napustio Belu kuću ubrzo posle 13 časova po lokalnom vremenu, pošto je proveo oko dva sata u rezidenciji američkog predsednika.

Sastanak dva predsednika održan je iza zatvorenih vrata, bez prisustva javnosti ili medija.

Bela kuća je objavila fotografiju iz Ovalnog kabineta, na kojoj se, pored dva predsednika, vidi i potpredsednik Dž. D. Vens, kao i dokument u rukama jednog od Petrovih saradnika, na kojem piše „Kolumbija: Američki saveznik protiv narkoterorista“.

Donald Tramp se dugo otvoreno zalagao za američku dominaciju nad Latinskom Amerikom, pa je čak i Monroovu doktrinu, strategiju spoljne politike iz 19. veka koja je proglasila region sferom uticaja SAD, preimenovao po sebi, nazvavši je „Donroova doktrina“.

Petro je Madurovo hapšenje nazvao „otmicom“

Republikanski predsednik je poslednjih meseci imao izuzetno zategnut odnos sa Gustavom Petrom, bivšim antiimperijalističkim gerilcem koji je izabran za predsednika Kolumbije 2022. godine.

Nikolas Maduro Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njihovi odnosi su se dodatno pogoršali u oktobru, kada je Donald Tramp javno nazvao Gustava Pedra „ilegalnim narko-bosom“.

U januaru je američki predsednik čak predložio vojnu akciju protiv Kolumbije, nekada ključnog saveznika SAD, optužujući njeno rukovodstvo da nije uspelo da zaustavi trgovinu drogom.

Gustavo Petro se smatra jednim od Trampovih najglasnijih kritičara.

On je akcije američke administracije protiv osumnjičenih brodova za trgovinu drogom na Karibima nazvao ratnim zločinima, dok je američku operaciju u kojoj je ranije ove godine zarobljen venecuelanski predsednik Nikolas Maduro nazvao „otmicom“.

Nepredvidivo ponašanje i dvosmislene izjave

Uprkos ranijim tenzijama, dva predsednika su u januaru obavila telefonski razgovor koji su obojica opisali kao pozitivan, što je označilo iznenadno poboljšanje odnosa i otvorilo vrata Petrovoj poseti Vašingtonu. Donald Tramp je dan pre sastanka rekao da se Petrov ton promenio, sugerišući da je postao blaži nakon akcije protiv Madura.

Foto: AP/Omar Ornelas, AP/Fernando vergara, AP/Mark Schiefelbein

Međutim, ako ova dva državnika imaju nešto zajedničko, to je nepredvidivo ponašanje, dvosmislene izjave i iznenadne promene stavova, piše Rojters.

Agencija prenosi da su kolumbijski zvaničnici za današnji sastanak pripremili detaljnu prezentaciju o ključnim rezultatima u borbi protiv trgovine drogom, uključujući podatke o zaplenama kokaina.

Analitičari upozoravaju da bi novo pogoršanje odnosa između Trampa i Petra moglo imati ozbiljne posledice po regionalnu stabilnost.

Kolumbija je najveći svetski proizvođač koke, glavne sirovine za proizvodnju kokaina, a u zemlji se nalazi nekoliko organizacija koje su Sjedinjene Države proglasile terorističkim.