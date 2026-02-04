Slušaj vest

Ministar odbrane Ukrajine Mihailo Fedorov razgovarao je sa generalnim sekretarom NATO-a i ministrima odbrane Velike Britanije i Nemačke uoči narednog sastanka u formatu "Ramštajn".

O tome je Fedorov obavestio na svojoj Facebook stranici, piše Evropska pravda.

Prema njegovim rečima, razgovaralo se o ključnim prioritetima podrške Ukrajini. Fokus je bio na "konkretnim rešenjima koja već sada spasavaju živote i jačaju odbrambene sposobnosti".

Ministar je naveo da su prioriteti Ukrajine jačanje protivvazdušne odbrane, finansiranje PURL-a, kao i mogućnost usmeravanja sredstava iz paketa podrške Evropske unije u iznosu od 90 milijardi evra na prioritetne odbrambene potrebe Ukrajine.

"2025. godina bila je najproduktivnija po obimu međunarodne pomoći – 45 milijardi dolara. U 2026. partneri su spremni da obezbede još viši nivo podrške", napisao je Fedorov.

Kontakt grupa za odbranu Ukrajine – format "Ramštajn" – okupiće se u sedištu NATO-a u Briselu 12. februara.

Prethodni, 32. sastanak Kontakt grupe za odbranu Ukrajine održan je 16. decembra u formatu video-konferencije.

Ministar odbrane Velike Britanije tada je najavio najveću jednogodišnju investiciju do sada – 600 miliona funti – za jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine.