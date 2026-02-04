SUMNJIČI SE ZA ZLOUPOTREBU JAVNE FUNKCIJE TOKOM DRUŽENJA SA POKOJNIM OSUĐENIM PEDOFILOM PRE 15 GODINA

SUMNJIČI SE ZA ZLOUPOTREBU JAVNE FUNKCIJE TOKOM DRUŽENJA SA POKOJNIM OSUĐENIM PEDOFILOM PRE 15 GODINA

Britanska policija je pokrenula krivičnu istragu u vezi političara Pitera Mendelsona oko navodnih prestupa dok je bio na javnoj funkciji vezano za njegov odnos sa seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

Britanska vlada saopštila je juče da novoobjavljeni dokumenti o Epstajnu ukazuju da je moguće da je Mendelson, bivši ministar, ambasador i član vladajuće Laburističke stranke, delio informacije osetljive za tržišta sa Epstajnom pre 15 godina.

Londonska policija saopštila je da su detektivi pregledali izveštaje o nepropisnom ponašanju i odlučili da se ispunjavaju uslovi za otvaranje pune istrage.

Komandant policije Ela Meriot rekla je da je policija pokrenula istragu o 72-godišnjaku, bivšem ministru koji je u gaćama uslikan na jednoj od fotografija iz Epstajnovih fajlova, zbog zloupotrebe javne funkcije.

Zloupotreba javnog položaja nosi maksimalnu kaznu doživotnog zatvora.

Otvaranje istrage ne znači da će Mendelson biti uhapšen, optužen ili osuđen, ukazuje AP.

Međutim, njegovo prijateljstsvo s milijarderom i osuđenim seksualnim prestupnikom Epstajnom ga je sada koštalo političke karijere.

Mendelson je juče, zbog svojih veza sa Epstajnom podneo ostavku u Domu lordova, gornjem domu britanskog parlamenta, gde je imenovan doživotno 2008. godine.

Predsednik Doma lordova Majkl Forsajt rekao je da je Mendelson najavio da će se povući iz gornjeg doma Parlamenta što stupa na snagu danas.

Vlada je saopštila da je poslala dosije s materijalom policiji koja istražuje navode da je Mendelson predao "osetljive vladine informacije" Epstajnu.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je više od tri miliona stranica dokumenata povezanih s Epstajnom što je donelo zastrašujuća otkrića i o Mendelsonu, koji je između ostalog bio i ministar trgovine u Vladi Tonija Blera.

Bio je ranije i ambasador Velike Britanije u Vašingtonu dok ga premijer Kir Starmer nije smenio u septembru prošle godine zbog njegovih veza sa Epstajnom.

Novoobjavljeni dokument sadrže imejlove Mendelsona poslane Epstajnu u kojima se prenose manji delovi političkih informacija, od kojih bi neke mogle da znače kršenje zakona.

Britanski premijer Starmer rekao je juče svom kabinetu da je "zapanjen" otkrićima u nedavno objavljenim Epstajnovim dosijeima i bio je zabrinut da će se pojaviti još detalja.

Starmerov portparol Tom Vels rekao je da je vlada poslala policiji procenu da su dokumenti Mendelson-Epstajn sadržali informacije koje su moguće bile osetljive za tržišta o globalnoj finansijskoj krizi 2008. godine i vremenu posle toga, a koje nisu trebale da se dele van vlade.

Mendelson je, takođe u nedelju, posle otkrića ovih dosijea podneo ostavku u Laburističkoj partiji i rekao da ne želi dalje da dovodi partiju u neprijatan položaj.

Ministar zdravlja Ves Striting rekao je da je Mendelsonovo prijateljstvo sa Epstajnom predstavljalo "izdaju na više nivoa".

"To je izdaja žrtava Džefrija Epstajna što je nastavio tu vezu i prijateljstvo toliko dugo posle Epstajnove presude. To je izdaja ne jednog nego dva premijera", rekao je Striting u osvrtu na Gordona Brauna, britanskog premijera od 2007. do 2010. godine, kao i na Starmera.