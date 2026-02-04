POČELO JE U ABU DABIJU, OBJAVA IZASLANIKA ZELENSKOG KOJI ČINI "ČUDA"! Tramp pred drugu rundu pregovora pravdao Putinov napad, ključna prepreka i dalje DONBAS
U Abu Dabiju se danas održava nova runda trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD.
Ova runda u Ujednjenim Arapskim Emiratima (UAE) bi trebalo da potraje dva dana, nakon prvih sastanaka tri strane održanih krajem prošlog meseca, u pokušaju da se nađe način za okončanje rata u Ukrajini koji traje skoro već četiri godine.
Umerov: Počeli trilateralni pregovori u Abu Dabiju, dobili smo jasne direktive od Zelenskog
Rustem Umerov, šef ukrajinske delegacije za kojeg prema navodima Dojče velea kolege kažu da čini diplomatska "čuda", objavio je da su počeli trilateralni pregovori u Abu Dabiju.
- Pregovarački proces je započeo u trilateralnom formatu - Ukrajina, SAD i Rusija. Ono što sledi je rad u odvojenim grupama u raznim smerovima, nakon čega je planiran zajednička sinhronizacija pozicija - napisa je Umerov u objavi na Fejsbuku.
On je dodao da ukrajinska delegacija radi po jasnim direktivama dobijenim od predsednika Volodimira Zelenskog sa ciljem postizanja dostojanstvenog i održivog mira.
- Mi informišemo šefa države o napretku u svakoj fazi pregovora - poručio je Umerov.
Tramp uoči pregovora pravdao Putina uprkos žestokom noćnom napadu na Ukrajinu
Tramp je sinoć rekao je da je ruski predsednik Vladimir Putin održao reč time što nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana, iako je Rusija potom izvršila najveći raketni i bespilotni napad na Kijev ove godine.
„Bilo je od nedelje do nedelje, a onda se otvorilo i sinoć su snažno pogođeni“, rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu, odgovarajući na pitanja o najnovijem ruskom napadu.
Zelenski pretio promenom pregovaračke pozicije
Zelenski juče, nakon žestokog ruskog noćnog napada na energetske objekte u Ukrajini, da će Kijev promeniti pregovaračku poziciju u skladu sa situacijom.
"U suštini, ruska vojska je iskoristila američki predlog da se udari stave na kratku pauzu ne da bi podržala diplomatiju, već da bi jednostavno nakupila rakete i sačekala najhladnije dane u godini, kada su na velikom delu teritorije Ukrajine temperature -20 stepeni Celzijusa i niže“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.
Prema njegovim rečima, lansirano je "rekordno mnogo" balističkih raketa (32) i 11 raketa drugih tipova koje dolaze do cilja po balističkoj putanji.
Tramp se nada "dobrim vestima"
Tramp je uoči druge runde pregovora u Abu Dabiju izjavio početkom ove nedelje da bi njegova administracija uskoro mogla da ima dobre vesti u vezi sa svojim naporima da se okonča rat u Ukrajini.
- Mislim da nam ide veoma dobro sa Ukrajinom i Rusijom. Prvi put to kažem. Mislim da ćemo možda imati dobre vesti - rekao je Tramp.
Ko predvodi delegacije: Zelenski poslao pregovarača koji čini diplomatska "čuda"
Očekuje se da ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i čovek od poverenja predsednika Volodimira Zelenskog, za kojeg Dojče vele navodi da ga kolege opisuju kao veštog pregovarača sposobnog za diplomatska "čuda".
Ruski tim će ponovo predvoditi Igor Kostjukov, direktor vojnoobaveštajne službe GRU i mornarički oficir od karijere koji je pod zapadnim sankcijama zbog uloge u invaziji na Ukrajinu.
Kao i u prethodnoj rundi razgovora u Abu Dabiju prošlog meseca, američku delegaciju bi trebalo da predvode Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, kao i Džared Kušner, zet i savetnik šefa Bele kuće.
Glabna prepreka ostaje Donbas
I na današnjim pregovorima glavna tačka sporenja biće sudbina teritorije na istoku Ukrajine.
Moskva zahteva da Kijev povuče trupe iz preostalih delova regiona Donbasa koji nisu pod ruskom kontrolom, a to područje obuhvata utvrđene gradove i ogromna prirodna bogatstva.
Rusija je u više navrata naglasila da je to njen preduslov za bilo kakav sporazum, kao i da želi međunarodno priznanje zauzete teritorije deo dela Rusije.
Kijev traži da se linija sukoba tu zamrzne i odbacuje ideju jednostranog povlačenja trupa.
The main sticking point is the long-term fate of territory in eastern Ukraine.
Moscow is demanding that Kyiv pull its troops out of swathes of the Donbas, including heavily fortified cities atop vast natural resources, as a precondition of any deal. It also wants international recognition that land seized in the invasion belongs to Russia.
Kyiv has said the conflict should be frozen along the current front line and has rejected a unilateral pull-back of forces.
The main sticking point is the long-term fate of territory in eastern Ukraine.
Moscow is demanding that Kyiv pull its troops out of swathes of the Donbas, including heavily fortified cities atop vast natural resources, as a precondition of any deal. It also wants international recognition that land seized in the invasion belongs to Russia.
Kyiv has said the conflict should be frozen along the current front line and has rejected a unilateral pull-back of forces.