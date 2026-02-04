KO JE BIO UBIJENI GADAFIJEV SIN? Letovao u Dubrovniku, izbegao smrtnu kaznu, pa najavio kandidaturu za predsednika - a onda je brutalno likvidiran ispred kuće!
Najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija, Saif el Islam Gadafi, ubijen je u Libiji, saopštilo je libijsko državno tužilaštvo, dodajući da se radi na identifikaciji osumnjičenog i preduzimanju neophodnih koraka za pokretanje krivičnog postupka.
Iako je Saif el Islam dobro poznat u severnoafričkoj zemlji, posebno zbog svoje uloge u oblikovanju politika pre 2011. godine, on se poslednjih godina povukao iz javnog života.
Libijski sud ga je 2015. godine u odsustvu osudio na smrt zbog gušenja protesta tokom revolucije 2011. godine u kojoj je svrgnut njegov otac. Pušten je na slobodu 2017. godine nakon amnestije.
2021. godine, Saif el Islam se kandidovao na predsedničkim izborima koji su trebalo da se održe u decembru, ali su na kraju propali.
10 godina zatvora
Očekivalo se da će Saif el Islam Gadafi biti naslednik svog oca, no potom je proveo 10 godina u zatvoru i anonimnosti pre nego što je njegova kandidatura doprinela urušavanju predsedničkih izbora.
Iako nije imao zvaničnu funkciju, nekada je smatran najmoćnijom figurom u ovoj naftom bogatoj severnoafričkoj zemlji još od svog autokratskog oca, koji je vladao više od četiri decenije.
Saif el Islam je oblikovao politiku i učestvovao u visokoprofilnim i osetljivim diplomatskim misijama. Vodio je pregovore da Libija odustane od oružja za masovno uništenje i nadoknadi štetu porodicama poginulih u bombardovanju Pan Am leta 103 iznad Škotske 1988. godine.
Težio je da oslobodi Libiju od statusa odmetničke države i razgovarao je sa Zapadom, predstavljajući se kao reformator, zahtevajući ustav i poštovanje ljudskih prava. Obrazovan na Londonskoj školi ekonomije (LSE), tečno je govorio engleski i mnoge vlade su ga nekada smatrale prihvatljivim licem Libije.
„Mi smo ovde u Libiji, mi umiremo ovde u Libiji“
Ali kada je 2011. godine izbio ustanak protiv Gadafijeve duge vladavine, Saif el Islam je odmah odlučio da podrži porodicu i postao je arhitekta brutalnog suzbijanja protesta, nazivajući učesnike pacovima.
Govoreći za Rojters u vreme ustanka, rekao je: „Mi smo ovde u Libiji, umiremo ovde u Libiji“. Upozorio je da će biti reka krvi i da će se vlada boriti do poslednjeg čoveka i metka.
„Čitava Libija će biti uništena. Trebaće nam 40 godina da postignemo dogovor o tome kako da vodimo zemlju, jer danas svi žele da budu predsednik ili emir i svi će želeti da vode zemlju“, upozorio je u televizijskom prenosu.
Nakon što su pobunjenici zauzeli prestonicu Tripoli, Saif el Islam je pokušao da pobegne u susedni Niger obučen kao beduin. Zarobila ga je milicija brigade Abu Bakr Sadik na pustinjskom putu i prebacila ga u zapadni grad Zintan oko mesec dana nakon što su pobunjenici pronašli i brzo ubili njegovog oca.
„Ostajem ovde. Upucaće me čim odem tamo“, rekao je, prema audio snimku napravljenom dok su se stotine ljudi okupljale oko starog transportnog aviona libijskog vazduhoplovstva. Pobunjenicima ga je predao libijski nomad.
Saif el Islam Gadafi osuđen na smrt 2015. godine, pa oslobođen
Saif el Islam Gadafi osuđen je 2015. godine na smrt streljanjem zbog ratnih zločina, dok je protiv njega Međunarodni krivični sud u Hagu izdao nalog za hapšenje zbog ubistava i progona.
Sledećih šest godina proveo je u pritvoru u Zintanu, uglavnom u samici. Hjuman rajts voč je naveo da nije tvrdio da je bio zlostavljan, ali da je bio izolovan, bez posetilaca, uz ograničen pristup televiziji i knjigama.
Milicija ga je oslobodila 2017. godine na osnovu zakona o amnestiji, nakon čega je još neko vreme ostao u Zintanu zbog bezbednosti. Od 2016. bilo mu je dozvoljeno da ponovo uspostavi kontakte i prima posetioce, s kojima je redovno razgovarao o politici.
Godine 2021. pojavio se u javnosti i najavio kandidaturu za predsednika Libije, pokušavajući da iskoristi nostalgiju za stabilnošću pre 2011.
Njegova kandidatura izazvala je snažne kontroverze i otpor, naročito među onima koji su stradali tokom vladavine njegovog oca. Zbog presude iz 2015. bio je diskvalifikovan, a sporovi oko njegove žalbe doprineli su kolapsu izbornog procesa.
U intervjuu za Njujork tajms izjavio je da se u politiku mora vraćati postepeno: „Morate se vratiti polako… malo se igrati sa njihovim umovima.“
Odmor u Dubrovniku
Podsećanja radi, Saif el Islam Gadafi je jednom diskretno i uz jako obezbeđenje odmorio u Dubrovniku. Njegova jahta Blu Bej (registrovana u Sent Vinsentu) je 2009. godine uplovila u zatvoreni deo luke Gruž.
Ime jahte je bilo prekriveno kako bi bilo manje upadljivo i privuklo pažnju. Na pristaništu su ih dočekali pripadnici obezbeđenja i hrvatska policija, koji su ih ispratili sve do aerodroma - verovatno radi daljeg prevoza ili diskretnog odlaska.
