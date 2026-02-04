Slušaj vest

Kroz više od tri miliona stranica dokumenata, istina o Džefriju Epstajnu - seksualnom prestupniku koji je podvodio maloletnice moćnicima - polako izlazi na videlo. Objavljeni dosijei već tresu temelje dvorova, vlada i holivudskih studija.

Ko su sve bili gosti na “ostrvu greha” i koja se imena sa prostora Balkana pominju, za Kurir televiziju, otkrila nam je reporterka Kurira Sara Butačević.

- U dokumentima se nalazi 3,5 miliona stranica, 180 hiljada fotografija i 2.000 video snimaka koji odmotavaju klupko onoga što je godinama bila javna tajna svetske elite - slučaj Epstajn. Među imenima su bivši američki predsednik Bil Klinton, britanski princ Endru, laburista Piter Mandelson, Bil Gejts i Ilon Mask. Dok jedni negiraju povezanost, drugi, poput princa Endrua, pokušavali su da utišaju svedočenja žrtava kroz nagodbe - rekla je Sara.

Dodala je da su u dokumenta uključene osobe s velikim uticajem u svojim društvima, ekonomiji i diplomatiji.

Foto: HOGP/New York State Sex Offender Regi

Skandal koji je uzdrmao hladni sever

Pre ili kasnije će se pojaviti neka interesna grupa: da li je to država ili neka paradržavna organizacija, ipak, Epstajn je bio samo sprovodnik tih interesa.

- Cela suština ovog slučaja je u onome što nije objavljeno jer je većina tih podataka bila zatamnjena. Svi ti ljudi čiji identitet nije objavljen oni su sutra podložni ucenama i dovode se u pitanje koliko su oni zapravo uticajni u svojim državama - objasnio je Marko Lakić, novinar.

Skandal je potresao i Belu kuću, jer se u dokumentima pominje i predsednik Donald Tramp, koji je reagovao tvrdeći da su Epstajn i američki novinar Majkl Wolf skovali zaveru protiv njega. Tramp je naglasio da nikada nije posetio ostrvo greha, dok su gotovo sve demokrate i njihovi donatori tu bili.

Melanija Tramp i Donald Tramp na premijeri filma Melanija Foto: AdMedia / MediaPunch / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Iz dosijeja se pominju i imena sa Balkana: Milo Đukanović i Miroslav Lajčak, koji se potom povukao sa funkcije savetnika slovačkog premijera, kao i dva bivša predsednika privremenih prištinskih institucija - Jahjaga i Pacoli - objasnila je Sara.

Dok je ceo spisak moćnika i dalje pod znakom pitanja, imena pojedinih žrtava su objavljena zbog čega njihovi advokati traže hitno uklanjanje.

- Ponovo kažnjavamo žene i devojke tako što ih izlažemo javnom sudu dok onima koji su plaćali za njihovo zlostavljanje omogućavamo da i dalje sede u svojim kancelarijama. Pominju se i devojke i Srbije i treba da imamo fokus na tome i zbog toga smatram da je jako bitno da proverimo da li je postojala neka kontakt osoba koja je te devojke nekim ilegalnim putevima odvodila u "sigurne kuće" u Budimpešti i Beču i kasnije od Pariza do SAD - zaključio je Igor Jurić, Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

Kako Epstajn razotkriva veze moćnika i sveta kriminala? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs