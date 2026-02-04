Slušaj vest

Roditelji u Australiji su osumnjičeni da su ubili svoja dva autistična sina, a zatim i sebe, saopštila je policija.

Tela Džaroda Kluna (50), njegove partnerke Maivene „Mai“ Goasdue (49) i njihovih sinova Leona (16) i Otisa (14) pronađena su prošlog petka u njihovoj kući u Mosman Parku, bogatom predgrađu Perta.

Prijatelji i socijalni radnici kažu da je par bio slomljen i da se osećao razočarano sistemom podrške za osobe sa invaliditetom, izveštava „Telegraf“.

Policija pronašla tela dece, dva psa i mačke

Iako policija još uvek nije zvanično potvrdila uzrok smrti, detektivka policije Džesika Sekuro rekla je da se slučaj tretira kao ubistvo i samoubistvo. Ona je naglasila da nema poznatih izveštaja o porodičnom nasilju na toj adresi.

„Izgleda da nije bilo nasilnog incidenta u kući“, rekla je. Tragedija je otkrivena kada je socijalni radnik izvršio rutinsku posetu u petak ujutru.

Na ulaznim vratima je pronašao poruku „Ne ulaziti“ sa uputstvima za hitne službe.

Nakon ulaska u kuću, policajci su pronašli tela roditelja, njihova dva sina i njihovih kućnih ljubimaca, dva psa i jedne mačke, u raznim sobama.

Foto: Privatna arhiva

U subotu je pronađena druga poruka u kojoj su izložene planovi za porodične finansije, što sugeriše da su roditelji doneli zajedničku odluku da sebi oduzmu život.

„Osećali su se iznevereno“

Policija je potvrdila da su oba dečaka imala „značajne zdravstvene probleme“. Mediji su naveli da je porodica nedavno izgubila državno finansiranje za izdržavanje jednog od svojih sinova sa invaliditetom.

Medi Pejdž, bivša socijalna radnica dečaka, oglasila se na društvenim mrežama kako bi kritikovala Nacionalni sistem osiguranja za invaliditet (NDIS). „Sve što su dečaci želeli jeste da budu shvaćeni - i kada se to desi, osvojiće vaše srce“, napisala je u objavi.

„Slama mi srce pomisao da ih je NDIS sistem izneverio i da su osećali da nemaju drugog izbora. Niko nije bio kao oni, a njihovi roditelji su im bili najveća i najžešća podrška“, dodala je.

Zaključila je svoju objavu porukom: „Počivajte u miru zajedno kao porodica. NDIS - morate bolje da se snađete.“

Foto: Privatna arhiva

„Bili su izolovani i napušteni“

Bliska porodična prijateljica, Nedra, rekla je za Dejli mejl da se par osećao sve izolovanije jer su teškoće oko dijagnoza dečaka činile život „teškim i veoma izazovnim“.

„Često su se osećali izolovano, bez podrške i napušteno od strane porodice, prijatelja, službi za podršku, škola, NDIS-a, zdravstvenog sistema i zajednice uopšte“, rekla je.

„Niko ne može da razume beskrajnu borbu da dobije podršku i usluge koje su im očajnički bile potrebne. Mai nije želela ni da razmišlja o tome da dečake stavi u privremenu brigu, plašila se da će biti zlostavljani na bilo koji način.“

Još jedan prijatelj, koji je tražio da ostane anoniman, opisao je roditelje kao „jak par“ koji je obožavao svoju decu. „Nažalost, vodili su izgubljenu bitku protiv sistema koji nije bio tu da pomogne“, rekao je.

Foto: Privatna arhiva

„Ovo nije bio slučaj ubistva i samoubistva kao što vidite u porodičnom nasilju. Ova tragedija se dogodila zato što je sistem slomio dvoje roditelja, zato što su bili toliko izolovani i toliko uplašeni za budućnost svoje dece da nisu videli drugi izlaz.“

Cvetni aranžmani i poruke ostavljeni su ispred porodične kuće, a bele trake su vezane za obližnje drvo u znak sećanja. Stanovnici Mosman parka takođe planiraju bdenje sa svećama za preminulu porodicu.

Komesarka: Invaliditet ne sme biti izgovor za ubistvo

Komesarka za diskriminaciju osoba sa invaliditetom, Rouzmeri Kejs, rekla je da je zabrinuta zbog nekih komentara o slučaju.

„Činjenica da su deca bila autistična i da im je bila potrebna podrška ne bi trebalo da bude osnova za bilo kakvo opravdanje za njihovo ubistvo“, rekla je.

„Videli smo da se ovo dešava u sličnim situacijama, gde se priča svodi na teret invaliditeta na roditelje i porodice, kao da to nekako umanjuje ubistvo dvoje dece. To je opasna naracija.“

Foto: Privatna arhiva

Kejs je rekla da nedostatak adekvatne podrške nije izgovor za porodično nasilje.

„Porodice se suočavaju sa teškim okolnostima, pa ne pribegavaju ubistvu svoje dece“, rekla je.

„Ako su ljudi u krizi, moraju biti u mogućnosti da pronađu nekoga ko će podržati njihovu decu i zaštititi njihove porodice.“

Skaj Kakoške-Mur, izvršna direktorka organizacije Deca i mladi sa invaliditetom Australije, složila se. „Zaista je važno iskoristiti svaku priliku da potvrdimo da deca sa invaliditetom nisu teret“, rekla je ona.

„Često se prikazuje kao da su drugi imali velike poteškoće u suočavanju sa svojim životima. Ali najvažnije je da njihovi životi imaju vrednost i da izveštavanje o njihovoj smrti to prepoznaje, prikazuje ih kao ljudska bića i daje im dostojanstvo koje zaslužuju.“

Vlast oprezna sa izjavama

Premijer Zapadne Australije Rodžer Kuk rekao je da će odluku o istrazi doneti patolog i pozvao na strpljenje dok traje policijska istraga, uprkos spekulacijama o adekvatnosti podrške porodici kroz NDIS i školu.

Savezni ministar za invaliditet Mark Batler izjavio je da NDIA u potpunosti sarađuje sa policijom i opisao smrt dvoje dece kao „neopisivu tragediju“.