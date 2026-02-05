Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping juče je u razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom rekao da su odnosi njihovih zemalja na "pravoj putanji" i da im je potreban "veliki plan" za razvoj veza, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

To je bio prvi ovogodišnji razgovor dva lidera ove godine, dok obe strane nastoje da pojačaju strateško usklađivanje zbog sve većih geopolitičkih tenzija.

Putin je rekao Siju da su veze između Kine i Rusije stabilizujući faktor u vreme globalnih turbulencija, preneli su kineski mediji pozivajući se na rusku državnu televiziju.

Putin i Si Đinping su razgovarali nakon sastanka kineskog ministra spoljnih poslova Vang Jia i šefa ruskog Saveta bezbednosti Sergeja Šojgua 1. februara u Pekingu.

Obe strane su obećale da će održavati blisku komunikaciju o glavnim pitanjima koja se tiču bilateralnih odnosa, i da će bliže sarađivati u stvarima od najvećeg uzajamnog interesa.

Si i Putin su razgovarali dok zapadni lideri nastoje da ojačaju veze sa Kinom, uprkos neslaganju oko ruskog napada na Ukrajinu, piše agencija Asošiejted pres.

Britanski i kanadski premijer posetili su Peking prošlog meseca, a očekuje se da će nemački kancelar u posetu doći kasnije ovog meseca.

Razgovor sa Putinom je možda delimično bio uveravanje Rusije da se stav Kine o ratu nije promenio. Evropski lideri godinama vrše pritisak na Kinu da prekine podršku Rusiji.

Kina je nastavila da trguje sa Rusijom, pružajući izvesno olakšanje od zapadnih ekonomskih sankcija.