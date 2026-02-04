Slušaj vest

Kina je predstavila planove za svemirski nosač aviona koji bi mogao da raspoređuje bespilotne lovačke letelice sposobne da ispaljuju rakete sa ruba Zemljine atmosfere.

Državni mediji prikazali su konceptualni video futurističkog broda Luanniao, opisanog kao najveći ratni brod na svetu, kako se kreće kroz svemir iznad svih postojećih odbrambenih sistema, prenosi britanski Telegraf.

Kina tvrdi da bi nosač mogao da postane operativan za 20 do 30 godina. Međutim, stručnjaci su skeptični u vezi sa projektom, a neki su ga uporedili sa potezom osmišljenim da "inspiriše kinesku javnost".

Tehničke karakteristike i sposobnosti Luanniao-a

Nalikujući svemirskom brodu iz filma "Ratovi zvezda", Luanniao će biti ogroman sivi trouglasti nosač aviona, dug 242 metra i širok 684 metra. Imaće poletnu masu od 120.000 tona, znatno više od bilo kog sličnog plovila koje danas postoji.

Prema navodima državnih medija, Luanniao će biti projektovan da nosi do 88 bespilotnih lovaca tipa Xuan Nu. Navodno će to biti izuzetno pokretljive "stelt" letelice sposobne za lansiranje hipersoničnih raketa, ali će biti znatno teže od dronova.

"Ako bude dovršen, novi svemirski brod bi nadmašio sve ostale", smatra Piter Lejton, stručnjak za odbranu i gostujući saradnik Instituta Griffith Asia u Australiji.



Luanniao bi mogao da leti iznad raketa zemlja–vazduh i drugih borbenih letelica, rekao je on, dodajući:

"Takođe ste, uopšteno govoreći, van domašaja vremenskih uslova i van dometa većine odbrambenih sistema".

Luanniao bi takođe omogućio Pekingu da ga pozicionira direktno iznad ciljeva i da na njih lansira rakete.

Takve sposobnosti bi Kini dale značajnu prednost, uključujući i u odnosu na odmetnuti Tajvan i u Južnom kineskom moru, koje bi moglo da bude poprište budućeg rata sa SAD.

Projekat "Južna nebeska kapija" i strateški kontekst

Luanniao je deo šireg kineskog projekta Nantijanmen, što u prevodu znači Južna nebeska kapija.

Projekat, koji je razvila Kineska korporacija za vazduhoplovnu industriju, obuhvata niz ambicioznih planova za proširenje vazdušnih i svemirskih kapaciteta zemlje.

Jedan od najistaknutijih elemenata je lovac šeste generacije, poznat kao lovac Baidi, koji će takođe moći da leti u blizini svemira. Model mlaznjaka je prikazan na Međunarodnoj izložbi avijacije i vazduhoplovstva u Kini 2024. godine.

Kina predstavila svemirski nosač aviona u okviru projekta "Južna nebeska kapija"

Luaniao je najnoviji razvoj u tekućoj svemirskoj trci između SAD i Kine. Peking je ulagao u razvoj raketa i satelita u nastojanju da potisne SAD sa vodećeg mesta i, prema nekim pokazateljima, sada pobeđuje.

Kina je 2024. godine uspešno lansirala Čange-6, robotsku svemirsku letelicu, koja je stigla do druge strane Meseca i vratila se na Zemlju sa lunarnim uzorcima. Misija Čange-7, čiji je cilj pronalaženje vode na površini Meseca, planirana je za avgust.

Iako SAD i dalje imaju vodeće kapacitete, njihov zamah izgleda usporava, dok Kina ubrzava razvoj.

Leteći nosač aviona ravan naučnoj fantastici

Luanniao, ubedljivo najambiciozniji deo projekta Nantijanmen, prvi put je zamišljen pre više od 10 godina, ali ga je većina stručnjaka odbacila kao fantastičan projekat. Za mnoge, to je i dalje tako.

Tehnologija potrebna da avion lebdi na ivici Zemljine atmosferske granice i lansira projektile ka površini trenutno ne postoji. Bile bi potrebne "ogromne količine goriva", kao i nova vrsta pogonskog sistema koji tek treba da bude razvijen, rekao je Lejton.

Jedan od načina na koji bi Kina mogla da postigne sličan rezultat jeste stavljanje nosača u orbitu, slično satelitu ili raketi. Međutim, u orbiti bi avion bio ranjiv na krhotine, koje bi ga uništile u slučaju sudara.



Da bi lansirala Luanniao u orbitu, Kini bi takođe bila potrebna raketa za višekratnu upotrebu. Godinama radi na tome, ali do sada nije uspela da to postigne.

Peking bi mogao da se inspiriše raketama za višekratnu upotrebu kompanije Ilon Mask kompanije "Spejs Iks". Međutim, zemlja je verovatno udaljena 10 do 15 godina od razvoja sopstvene, rekao je Lejton.

S obzirom na velike prepreke oko razvoja Luaniaoa, vreme objavljivanja Pekinga verovatno će biti deo šire strategije, kako kod kuće tako i u inostranstvu.

Lejton je objasnio da je Kina koristila ovakve trikove kako bi "inspirisala kinesku javnost" i pokazala da je na čelu tehnoloških inovacija.

Guranje narativa oko futurističkih svemirskih letelica bio je deo većeg napora da se susedima pokaže da je vodeća vojna sila, rekao je on.