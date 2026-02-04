Policija nije tačno razjasnila da li se napad odigrao na prostoru studentskog doma De Monfort ili u obližnjoj ulici
IZOLOVANI INCIDENT
UBISTVO KOD STUDENTSKOG DOMA U ENGLESKOJ! Mladić izboden nakon sukoba sa tinejdžerom
Jedna osoba je ubijena je u centru Lestera nedaleko od poznatog univerziteta De Monfort.
Kako navode mediji, mladić (20) je izboden nakon sukoba sa drugim muškarcem, a britanska policija je saopštila da je uhapsila tinejdžera (18), koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim delom.
Policija nije tačno razjasnila da li se napad odigrao na prostoru studentskog doma ili u obližnjoj ulici.
Foto: Jacob King, PA Images / Alamy / Profimedia
Potvrdili su samo da nije masovni napad, već da je u pitanju izolovani slučaj.
Drugi detalji za sada nisu poznati.
Policija je ranije potvrdila da je došlo do "veoma ozbiljnog incidenta" kod kampusa univerzteta i da su obližnje ulice zatvorene.
(Kurir.rs/Telegraf)
