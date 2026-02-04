Slušaj vest

Rukovodstvo Vrhovne rade podnelo je parlamentu nacrt novog Građanskog zakonika Ukrajine, kojim se predlaže smanjenje minimalne starosne granice za udaju devojčica sa 16 na 14 godina.

Projekat je objavljen na veb stranici parlamenta.

Autori inicijative predložili su da se u članu 1478, „Pravo na brak“, utvrdi da se pravo na brak odnosi na osobe suprotnog pola koje su dostigle starosne granice za stupanje u brak. Za trudnice ili one koje su rodile, ta starosna granica bi mogla biti 14 godina.

„Na zahtev lica koje je navršilo šesnaest godina, sudskom odlukom može mu se odobriti pravo na sklapanje braka ako se utvrdi da je to u njegovom interesu, a u slučaju trudnoće žene ili rođenja deteta, sa četrnaest godina“, navodi se u dokumentu.

Generalno, starosna granica za stupanje u brak za ženu i muškarca je određena na 18 godina, a odluku o mogućnosti sklapanja braka sa 14 ili 16 godina donosiće isključivo sud.