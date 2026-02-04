Slušaj vest

"Rusija je arktička država, za razliku od većine zemalja Evropske unije, i otvorena je za saradnju na Arktiku", izjavio je danas portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov i dodao je Arktik "ruski region".

Peskov je upozorio zvanični Brisel da politika konfrontacije oko Arktika ne bi imala bilo kakav pozitivan efekat.

"To je naš region. Mi smo arktička država, za razliku od ogromne većine zemalja EU, ali mi smo otvoreni za saradnju i zajedničko delovanje. Ukoliko politika EU bude usmerena prema saradnji na Arktiku, Rusija će to pozdraviti", rekao je Peskov u razgovoru sa novinarima, prenosi Sputnjik.

On je naglasio da Rusija ima velike interese na Arktiku koje namerava da brani uz upotrebu čitavog arsenala međunarodnog prava.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednica Evropske komisije Kaja Kalas izjavila je nedavno na konferenciji u Norveškoj da je "Evropskoj uniji potrebna nova bezbednosna politika na Arktiku".