Žene u Iranu sada mogu formalno da dobiju dozvolu za vožnju motora. Time je okončana pravna dvosmislenost, jer zakon ranije nije jasno zabranjivao ženama da voze motore i skutere, ali su u praksi vlasti odbijale da izdaju dozvole.

Zbog pravne sive zone, žene su smatrane pravno odgovornim za nesreće čak i kada su žrtve.

Prvi potpredsednik Irana Mohamed Reza Aref potpisao je rezoluciju za razjašnjenje saobraćajnih propisa, koji je iranska vlada odobrila krajem januara, javili su iranski mediji.

Rezolucija obavezuje saobraćajnu policiju da "pruža praktičnu obuku kandidatkinjama, organizuje ispit pod direktnim nadzorom policije i izdaje vozačke dozvole za motocikle ženama".

Promena dolazi nakon talasa protesta širom Irana koji su prvobitno bili izazvani ekonomskim problemima, ali su prošlog meseca prerasli u nacionalne anti-vladine demonstracije.

Teheran je priznao da je tokom nemira poginulo više od 3.000 ljudi, insistirajući na tome da većinu poginulih čine pripadnici snaga bezbednosti i prolaznici. Grupe za ljudska prava navode veći broj žrtava i kažu da bi stvaran broj mogao da bude mnogo veći.

Od Islamske revolucije u Iranu 1979. godine, žene moraju da poštuju niz društvenih ograničenja, a pravila oblačenja predstavljaju izazov za one koje voze motore.

Žene moraju da pokrivaju kosu maramom u javnosti i da nose skromnu, široku odeću, ali poslednjih godina mnoge su prkosile tim pravilima.

Poslednjih meseci, broj žena koje voze motore naglo je porastao.

Ovaj trend se ubrzao nakon smrti Mahse Amini, mlade Iranke uhapšene zbog navodnog kršenja pravila oblačenja 2022. godine.

Njena smrt je pokrenula proteste širom Irana, sa zahtevom za veću slobodu žena.