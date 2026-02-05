Slušaj vest

Aktivisti za zaštitu prirode uspeli su danas u Berlinu pred sudom da izdejstvuju zabranu fizičkim licima da se protiv zaleđenih i klizavih ulica bore posipanjem soli, piše agencija dpa.

Odlukom upravnog suda u Berlinu, a po zahtevu krovne ekološke organizacije Savez za zaštitu životne sredine i prirode Nemačke (NABU) momentalno je zabranjeno privatnim osobama da po klizavim ulicama i pešačkim stazama posipaju so.

Sudije su, uz ocenu da joj nedostaje pravna osnova, oborile prethodnu odluku uprave za ekologiju berlinske vlade kojom je građanima, izuzetno zbog oštre zime, bilo dopušteno da koriste industrijsku so protiv snega i leda.

Istovremeno berlinsko gradsko komunalno preduzeće BSR i dalje će moći da koristi industrijsku so protiv poledice.

U vreme najoštrijih zimskih uslova i zbog zaleđenih ulica, gradska vlada je u januaru ukinula dotadašnju, iz ekoloških razloga donesenu zabranu korišćenja svih štetnih hemijskih sredstava za odleđivanje, uključujući i so.

Odluka berlinske vlade trebalo je kao izuzetak da važi do polovine februara.

U Berlinu se industrijska so koristi kao odleđivač samo na glavnim saobraćajnicama, a u drugim ulicama ili na raskrsnicima samo izuzetno. Na trotoarima se protiv leda posipaju rizla ili pesak, pišu nemački mediji.