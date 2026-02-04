PAKAO U DONBASU! RUSI ZASULI PIJACU KASETNIM BOMBAMA! Ljudi se okupili kao svakog jutra, broje se mrtvi i ranjeni (FOTO)
Ukrajinski mediji prenose da su ruske snage danas izvele masovno granatiranje Družkivke u Donjeckoj oblasti. Pod udarom se našla lokalna pijaca, gde se ljudi uobičajeno okupljaju u jutarnjim satima.
Prema informacijama predsednika Donjecke oblastne vojne administracije Vadima Filaškina, za sada je poznato da je najmanje sedam osoba poginulo, a 15 je ranjeno. Konačan broj žrtava se još utvrđuje.
Granatiranje je izvršeno kasetnom municijom, a ruska vojske je na grad bacila i dve avionske bombe. U napadu su oštećeni industrijska zona, tri višespratne stambene zgrade i tri privatne kuće. Na terenu rade spasilačke službe i medicinski timovi koji pružaju pomoć povređenima.
"Ovo je još jedan ciljani ratni zločin i dokaz da sve ruske izjave o ‘primirju’ ne vrede ništa“, naglasio je Vadim Filaškin.
Oblasne vlasti pozivaju stanovnike da se evakuišu u bezbednije regione i da povedu računa o sopstvenoj bezbednosti, kao i o bezbednosti svojih najbližih.
Ovo nije prvi napad na pijace poslednjih dana. Drugog februara ruske snage su borbenim dronom napale jednu od pijaca u Harkovu. Tom prilikom su povređene dve osobe, a više trgovačkih paviljona je oštećeno.
(Kurir.rs/TSN/P.V.)