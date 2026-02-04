Slušaj vest

Ukrajinski mediji prenose da su ruske snage danas izvele masovno granatiranje Družkivke u Donjeckoj oblasti. Pod udarom se našla lokalna pijaca, gde se ljudi uobičajeno okupljaju u jutarnjim satima.

Prema informacijama predsednika Donjecke oblastne vojne administracije Vadima Filaškina, za sada je poznato da je najmanje sedam osoba poginulo, a 15 je ranjeno. Konačan broj žrtava se još utvrđuje.

Granatiranje je izvršeno kasetnom municijom, a ruska vojske je na grad bacila i dve avionske bombe. U napadu su oštećeni industrijska zona, tri višespratne stambene zgrade i tri privatne kuće. Na terenu rade spasilačke službe i medicinski timovi koji pružaju pomoć povređenima.

"Ovo je još jedan ciljani ratni zločin i dokaz da sve ruske izjave o ‘primirju’ ne vrede ništa“, naglasio je Vadim Filaškin.

Oblasne vlasti pozivaju stanovnike da se evakuišu u bezbednije regione i da povedu računa o sopstvenoj bezbednosti, kao i o bezbednosti svojih najbližih.