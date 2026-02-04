Slušaj vest

U Kupjansku, u Harkovskoj oblasti, ukrajinske snage potpuno kontrolišu situaciju, dok se preostala grupa ruskih boraca, njih najviše pedesetak, nalazi u opkoljenom delu grada, u blizini bolnice.

Portparol Oružanih snaga Ukrajine, potpukovnik Viktor Tregubov, objasnio je da se broj neprijatelja stalno smanjuje zbog stalnih napada – Rusi gine po nekoliko ljudi dnevno pod vatrom ukrajinskih jedinica i dronovima.

Ranije, 2. februara, Tregubov je istakao da su ruske grupe koje su pokušale da se probiju u Kupjansk malim jedinicama zapravo osuđene na propast.

Prema njegovim rečima, situacija na Severnoslobodjanskom pravcu, posebno u Kupjansku, za ukrajinske snage je stabilna i pozitivna.

Ukrajinska pravda navodi da su 12. decembra ukrajinske snage izvele uspešnu kontraofanzivu u ovom području i opkolile oko 200 ruskih vojnika u gradu.

(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)

