"OPKOLILI SMO 50 RUSKIH OKUPATORA: Ukrajinci kažu da potpuno kontrolišu Kupjansk!
U Kupjansku, u Harkovskoj oblasti, ukrajinske snage potpuno kontrolišu situaciju, dok se preostala grupa ruskih boraca, njih najviše pedesetak, nalazi u opkoljenom delu grada, u blizini bolnice.
Portparol Oružanih snaga Ukrajine, potpukovnik Viktor Tregubov, objasnio je da se broj neprijatelja stalno smanjuje zbog stalnih napada – Rusi gine po nekoliko ljudi dnevno pod vatrom ukrajinskih jedinica i dronovima.
Ranije, 2. februara, Tregubov je istakao da su ruske grupe koje su pokušale da se probiju u Kupjansk malim jedinicama zapravo osuđene na propast.
Prema njegovim rečima, situacija na Severnoslobodjanskom pravcu, posebno u Kupjansku, za ukrajinske snage je stabilna i pozitivna.
Ukrajinska pravda navodi da su 12. decembra ukrajinske snage izvele uspešnu kontraofanzivu u ovom području i opkolile oko 200 ruskih vojnika u gradu.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)