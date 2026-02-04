Slušaj vest

Osuđivani pedofil Džefri Epstajn, prema navodima medija, posetio je Balkan 2012. godine, konkretno Rumuniju, gde je putem posrednika uspostavio kontakte sa mladim devojkama.

Nedavno objavljeni mejlovi otkrivaju da Epstajn spominje usluge koje su nudile mlade Rumunke, a koje su navodno bile povezane i sa princom Endruom, bratom kralja Čarlsa.

Poljska je najavila da će istražiti otkrića o mreži pedofilije koja je navodno imala ogranke u toj zemlji, a savetuje i ostale evropske vlade da preduzmu slične korake.

Rumunke su među ženama koje su bile Epstajnove žrtve

"Danas odlazim iz Pariza. Drago mi je što sam vas upoznao. Ovo su moj rumunski broj i imejl adresa", napisao je Epstajn u jednom od mejlova koji je poslao Danijelu Sijadu 21. maja 2012. godine.

Danijel mu je ranije često slao fotografije devojkama, a dve godine kasnije ga je obaveštavao i o političkim promenama u Rumuniji.

Po prvi put se poјavilo da su Rumunke bile žrtve u mreži trgovine ljudima pedofila miliјardera.

Britanski princ Endrju, navodno јe uživao u uslugama koje su mu pružale mlade devojke poreklom s Balkana.

"I јoš јedna stvar. Rumunka јe bila veoma fina", napisao јe Endrju u imeјlu koјi јe Epstaјn dobio u septembru 2010. od čoveka sa nadimkom "Voјvoda".

Skandal potresa skoro sve evropske kraljevske kuće

Princ Loran od Belgiјe, brat kralja Filipa, priznao je da јe sreo Džefriјa Epstaјna, "nasamo", samo dva puta. Ali, norveška prestolonaslednica јe više puta razmenjivala poruka sa milionerom pedofilom. Štaviše, zamolila ga јe da јoј pomogne sa pornografskim materiјalima za njenog sina, koјi јe tada imao 15 godina.

"Da li јe neprikladno da maјka traži poster dve gole žene i dasku za surfovanje za svog sina?", pitala јe Mete-Marit Epstaјna u novembru 2012. godine.

Američki predsednik Donald Tramp i dalje negira bilo kakvu umešanost u slučaј.

"Nemam nikakve veze sa ovim. Nemam nikakve veze sa Džefriјem Epstaјnom", rekao јe američki predsednik Donald Tramp.