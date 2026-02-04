Slušaj vest

Roze (18), koja je bila 18 dana u komi, jedna je od preživelih iz požara u Kran-Montani u kom je poginulo 40 osoba, uglavnom mladih. U ponedeljak se, posle mesec dana bolničkog lečenja u Belgiji, vratila u Švajcarsku.

Roze (18) iz Veveja sedi na svom krevetu u sobi u švajcarskoj bolnici u Moržu. Ona je jedna od žrtava požara u Kran-Montani. Preživela je, ali sa teškim opekotinama.

- Mesec dana kasnije i dalje mislim na vatru, na vriske, na ljude koji su ležali na podu, onesvešćeni ili mrtvi - kaže mlada žena, koju je švajcarski "Blick" u utorak posetio u bolnici. Opekotine na njenom licu su jasno vidljive.

U njenoj sobi zavese su navučene kako bi se sprečile komplikacije tokom zarastanja rana. - Ponekad imam bolove u rukama, tu je koža jako osetljiva - kaže i pokazuje svoje previjene šake. Dodaje i:

- Moraću i na operaciju nogu.

Roze govori tiho, ali se ponekad i našali i nasmeje. Kaže da nema jake bolove, ali da još ne može da spava bez noćnih mora.

Razumljivo je, jer od jezivog požara u novogodišnjoj noći nije prošlo ni pet nedelja. Roze je te kobne noći bila u baru smrti u Kran-Montani. U požaru su stradale 41, uglavnom mlade osobe. Roze je preživela.

U jednoj belgijskoj klinici specijalizovanoj za lečenje opekotina, lekari su brinuli o mladoj Švajcarkinji iz francuskog govornog područja. 18 dana bila je u veštačkoj komi, a zatim ju je medicinski tim probudio.

Prošle nedelje govorila je za belgijske novine "Het Laatste Nieuws" o noći požara. Ispričala je da je u bar stigla u 1.15 časova - manje od 15 minuta pre nego što je izbio požar. Vlasnica lokala, Džesika Moreti, angažovala ju je da snima video-snimke i fotografije gostiju na žurci.

U intervjuu Roze iznosi teške optužbe na račun svoje šefice i vlasnice bara smrti. Nakon što je uspela sama da se spase iz bara, kaže da je vlasnicu zatekla napolju.

- Imala je nešto u rukama za šta se sada govori da je bila njena kasa - navodi Roze.

Srećna zbog povratka u Švajcarsku

Roze se dobro seća tog trenutka:

- Džesika Moreti je stajala i plakala dok je gledala kako joj bar gori, bez da ikome pomogne. Nije se brinula o povređenima, nije tražila vodu. Samo je stajala.

Roze ne može da objasni kako je Moreti tako brzo uspela da pobegne iz bara, jer ju je, kako kaže, neposredno pre toga videla u podrumu. Takođe joj je nejasno zašto vlasnica nikome nije rekla gde se nalaze protivpožarni aparati i zašto oni nisu bili jasno vidljivi na zidovima.

Uprkos svim patnjama, Roze je u ponedeljak doživela lep trenutak - smela je da se avionom vrati iz Belgije u Švajcarsku. Sada se leči u bolnici u kantonu Vo.

- Drago mi je što sam ponovo u Švajcarskoj - kaže Roze. Sada je opet blizu svog doma u Veveju.

I nedaleko od Kran - Montane. Čim joj zdravstveno stanje dozvoli, želi da ode na mesto tragedije.

- Položiću cveće za žrtve - rekla je belgijskim novinama.

- Svaki dan mislim na žrtve.