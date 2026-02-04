Slušaj vest

Poznati ruski glumac pozorišta i filma Nikolaj Tkačenko (36) poginuo je u zoni specijalne vojne operacije u januaru 2026. godine. Poznat je po ulogama u serijama "Trigger", "IP Pirogova" i "Nerealiti". O smrti umetnika agenciji TASS je potvrdio njegov kolega, glumac Ramiz Alijev.

"Da, (poginuo je u januaru 2026. u zoni specijalne vojne operacije. Ne znam detalje, komunicirali smo kao kolege“, rekao je Alijev.

Njegova majka, Inna, ispričala je TASS-u da je glumac poginuo još u decembru 2025. godine, vraćajući se sa borbene misije. Dodala je da joj trenutno nije poznata lokacija tela.

Nikolaj Tkačenko je rođen 1. septembra 1989. u Puškinu, u Moskovskoj oblasti. Završio je Pozorišni institut Ščukin i od 2021. godine igrao je u Pozorištu savremene dramatike.

Glumačku karijeru Tkačenko je započeo u seriji "Senja i Feđa“, gde je igrao službenika saobraćajne policije.

Bio je poznat, u ruskim okvirima.