Američki list Vašington Post saopštio je danas da je otpustio trećinu svojih zaposlenih, a sportska rubrika tog lista je potpuno ugašena.

List je počeo da sprovodi velika smanjenja budžeta, uključujući ukidanje sportske rubrike i smanjenje broja dopisnika.

Promene je najavio izvršni urednik Met Marej na sastanku sa osobljem.

Članovima osoblja u redakciji rečeno je da će dobijati imejlove sa jednom od dve teme, u kojima će se najavljivati da li je pozicija osobe ukinuta ili ne.

Ukupan broj otpuštenih nije objavljen, a "Post" nije hteo da saopšti koliki je trenutni broj zaposlenih.

Odeljenje za izdavaštvo biće zatvoreno, a odeljenje za vesti i uredničko osoblje u oblasti Vašingtona biće restrukturirano, rekao je Marej članovima osoblja.

Podkast "Post Reports" biće suspendovan.

Marej: Cilj stvoriti Vašington Post koji može ponovo da raste i napreduje

Marej je priznao da će smanjenja broja zaposlenih biti šok za sistem, ali je rekao da je cilj "stvoriti Vašington Post koji može ponovo da raste i napreduje".

Ovi potezi su se očekivali već nekoliko nedelja, otkako je procurela vest da je "Post" obavestio svoje sportske novinare koji su organizovali izveštavanje sa Zimskih olimpijskih igara (ZOI) u Italiji, da na njih neće ni ići.

Nakon što je to postalo javno, "Post" je saopštio da će ipak na ZOI poslati "ograničen broj zaposlenih".

Situacija Vašington Posta je u potpunoj suprotnosti sa njegovim glavnim konkurentom, listom "Njujork Tajms" koji je poslednjih godina odlično poslovao, uglavnom zahvaljujući ulaganjima u pomoćne proizvode poput sajta sa igrama i potrošačkim savetima.

"Njujork Tajms" je udvostručio broj zaposlenih u poslednjoj deceniji.

Poslednjih nedelja, mnogi zaposleni u Postu su se direktno obraćali vlasniku novina, milijarderu Džefu Bezosu.

Novine su delimično gubile pretplatnike zbog odluka koje je on doneo - povlačenjem podrške demokratskoj predsedničkoj kandidatkinji Kamali Haris tokom izbora 2024. godine protiv republikanca Donalda Trampa.

Sindikat zaposlenih u Vašington postu, apelovao je na javnost da pošalje poruku Bezosu: "Dosta je bilo. Bez zaposlenih u Vašington Postu, nema ni Vašington Posta".