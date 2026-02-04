Slušaj vest

Tim američkih vojnih stručnjaka raspoređen je u Nigeriji kako bi pomogao zemlji u borbi protiv islamskih militanata, izjavio je general AFRICOM-a Dagvin Anderson. Ovaj potez usledio je nakon nedavnih razgovora u Rimu sa predsednikom Nigerije, Bolom Tinubom, koji je krajem decembra odobrio američke vazdušne udare na islamske militante u zemlji.

Anderson je rekao da su se SAD i Nigerija složile da je neophodna koordinacija napora u zapadnoj Africi. „To je dovelo do pojačane saradnje između naših zemalja, uključujući mali američki tim koji donosi jedinstvene kapacitete iz SAD-a kako bi dopunio ono što Nigerija radi već nekoliko godina“, rekao je Anderson. On je dodao da su postignuti „zaista dobri, pozitivni pomaci“, ali nije precizirao sastav tima ili vrste kapaciteta koji su raspoređeni.

Bezbednosna situacija u Nigeriji je složena. Islamski militanti, uključujući Boko Haram, kao i afilijacije ISIS-a i al-Kaide, godinama izazivaju haos u zemlji. Ciljevi napada nisu samo hrišćani na severu, već i muslimani, prema bezbednosnim analitičarima.

Šira regija Zapadne Afrike već je bila u fokusu AFRICOM-a. Niger je ranije služio kao baza američke vojske, ali su baze napuštene 2024. nakon državnog udara godinu dana ranije. Iako Anderson nije komentarisao da li je gubitak tih lokacija otežao bezbednosne napore, naglasio je da AFRICOM fokusira borbu protiv terorizma kroz koordinaciju sa partnerima širom kontinenta.