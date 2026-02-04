Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao "odličan" telefonski razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, i naveo da se raduje putovanju u Kinu planiranom za april.

"Bio je to dug i temeljan poziv, tokom kojeg su razmatrane mnoge važne teme, uključujući trgovinu, vojsku, putovanje u Kinu u aprilu kojem se veoma radujem", kazao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je rekao da je sa kineskim predsednikom razgovarao i o Tajvanu, ratu između Rusije i Ukrajine, trenutnoj situaciji sa Iranom.

Foto: Mark Schiefelbein/AP

Kako je naveo, bilo je reči i o tome da Kina kupuje naftu i gas od Sjedinjenih Država, kao i o razmatranju Kine o kupovini dodatnih poljoprivrednih proizvoda iz SAD, "uključujući povećanje količine soje na 20 miliona tona za tekuću sezonu". Tramp je dodao da se Kina obavezala na kupovinu 25 miliona tona "za sledeću sezonu".

Naveo je i da je sa Sijem razgovarao o "isporukama avionskih motora i brojnih drugih temama", za koje je rekao da su "sve veoma pozitivne".

"Odnos sa Kinom, i moj lični odnos sa predsednikom Sijem, je izuzetno dobar, i obojica smo svesni koliko je važno da tako i ostane. Verujem da će biti postignuto mnogo pozitivnih rezultata tokom naredne tri godine mog predsedništva, koji se tiču predsednika Sija i Narodne Republike Kine", zaključio je Tramp.