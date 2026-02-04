Slušaj vest

Čini se da u moru nesvakidašnjih informacija, čiji smo svedoci sve više iz dana u dan, ponekad neke scene uspeju da nas iznenade na krajnje neverovatan način.

Tako je jedan video postao viralan, a glavni akter je ni manje ni više nego konj! I to konj u autoperionici.

Naime, kako se vidi na snimku koji je podeljen na TikToku, u jednoj samouzlužnoj autoperionici je pored "Poršea" uredno "parkirao" i oprao i jedan konj — a video je uspeo da za kratko vreme izazove oprečne reakcije korisnika.

Ne vidi se lice neodgovornog vlasnika, ali se na kratkom snimku može videti kako je životinja isprskana sapunicom, kako bi se oprao kao da je automobil!

Nije poznato gde je snimak nastao, kao ni kako je iko došao na ideju da se plemenita životinja okupa na ovakav način, jer mu svakako hemijska sredstva za pranje vozila ne mogu prijati — baš kao ni mlaz vode.

Snimak je ubrzo postao viralan, dok su se korisnici mreža složili da ovakav vid tretiranja konja, kao ni bilo koje druge životinje, nije siguran i bezbedan.