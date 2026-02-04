Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su danas poručile Iranu da neće pristati na zahteve Teherana da se promeni mesto i format razgovora planiranih za petak, rekla su za Aksios dva američka zvaničnika.

Zastoj bi mogao da blokira diplomatski put i navede predsednika Donalda Trampa da se opredeli za vojnu opciju, dodaje američki portal!

SAD i Iran su se dogovorili da se u petak sastanu u Istanbulu, uz učešće drugih bliskoistočnih zemalja kao posmatrača. Međutim, Iranci su u utorak zatražili da se razgovori prebace u Oman i da se održe u bilateralnom formatu, kako bi bili fokusirani isključivo na nuklearna pitanja, a ne i na druge teme poput raketa, koje su prioritet za SAD i zemlje u regionu.

Američki zvaničnici su razmotrili zahtev za promenu lokacije, ali su u sredu odlučili da ga odbiju.

Tačka sporenja

"Rekli smo im: ili ovako ili nikako, a oni su odgovorili: ‘U redu, onda ništa’“, rekao je jedan visoki američki zvaničnik.

On je dodao da su SAD spremne na sastanak ove ili sledeće nedelje ako se Iranci vrate prvobitno dogovorenom formatu.

„Želimo da brzo postignemo stvarni dogovor, inače će ljudi početi da razmatraju druge opcije“, rekao je zvaničnik, aludirajući na Trampove višekratne pretnje vojnom akcijom.

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

Šta sledi dalje?

Prema rečima američkih zvaničnika, izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Trampov zet i savetnik Džared Kušner trebalo bi da u četvrtak otputuju u Katar na razgovore o Iranu sa premijerom.