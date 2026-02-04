Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp burno je reagovao na pitanje novinarke CNN-a Kejtlin Kolins o novoobjavljenim fajlovima Džefrija Epstajna, osuđenog seksualnog predatora koji je preminuo u zatvoru 2019. godine u Njujorku dok je čekao suđenje.

On je već bio grub prema njoj početkom decembra 2025. kada mu je postavila pitanje o balskoj dvorani Bele kuće na šta je on takođe neadekvatno reagovao i uvredio ju je.

Novinarka CNN-a Kejtlin Kolins: Gospodine predsedniče, šta biste rekli žrtvama Džefrija Epstina?

Donald Tramp: Vi ste toliko loši i zli. Vi ste najgora novinarka. Nije ni čudo što 'CNN' nema gledanost zbog ljudi kao što ste vi.

Potom se Tramp okrenuo ka svojim saradnicima i komentarisao je izgled novinarke uz reči "Ona je tako mlada žena". Zamerio joj je što se "malo smeje". Nikada vas nisam video da se smejete. Trebalo bi da vas je sramota.

Nije poznato kakva je bila njena reakcija. Tramp na kraju nije odgovorio na njeno pitanje, ali je o tome govorio u ponedeljak 2. februara kada se obratio medijima u Ovalnoj kancelariji Bele kuće.

On tvrdi da je Epstajn radio protiv njega na predsedničkim izborima. Nije precizirao kako i na kojim izborima.