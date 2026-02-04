Slušaj vest

U Osnovnoj školi u Novom Mestu nad Vahom u Slovačkoj došlo je do incidenta u kojem je učenik ranio dvojicu svojih školskih drugova ersoft pištoljem koji je uspeo da unese u ovu obrazovnu ustanovu.

Prema pisanju slovačkih medija, učenik je ersoft pištoljem ranio dvojicu svojih drugara (12), a policija je odmah obezbedila područje oko škole.

"Na osnovu do sada utvrđenih činjenica, jedan od učenika je navodno pucao iz ersoft oružja na svoje školske drugove, pri čemu su dva učenika zbrinuta na licu mesta. Srećom, učenici nisu životno ugroženi“, saopštila je policija.

Nakon vesti o pucnjavi, ispred škole su se okupili zabrinuti roditelji i rodbina učenika. Prostori škole bili su zatvoreni, a ulazak je bio dozvoljen samo učenicima i roditeljima koji su došli po svoju decu.

"Došla sam po ćerkicu i kada sam to saznala, odmah sam je pozvala. Direktorka nas je smirila, rekavši da je sve u redu i da nema razloga za strah. Ali u današnje vreme ovo što se dešava je strašno. Ujutru dovedete dete u školu, a onda brinete šta sve može da se desi“, rekla je jedna od majki.

Sličnu zabrinutost izrazila je i baka dve unuke koje pohađaju ovu školu.

"Pročitali smo na društvenim mrežama šta se ovde dešava i uznemirili smo se da se u ovakvoj državi dešavaju ovakve stvari. Po mom mišljenju, decu bi trebalo nekako kontrolisati kao u drugim državama, na primer u Americi ili negde drugde, da ne nose ovakve stvari u školu i da ne ugrožavaju nastavnike i učenike“, rekla je ona.

Policija je uverila javnost da nakon ovog događaja više ne preti nikakva opasnost i da intenzivno istražuje sve okolnosti incidenta.