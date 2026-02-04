Slušaj vest

Okružni sud u SAD izrekao je kaznu doživotne robije Rajanu Rautu, zbog atentata na Donalda Trampa, tada kandidata za predsednika Sjedinjenih Američkih Država.

Atentat se dogodio u kampanji za predsedničke izbore 2024. godine, preneo je Asošijejted pres.

Tužioci su tražili doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta, rekavši da se Raut ne kaje i da se nikada nije izvinio.

Advokat odbrane, koji je doveden radi izricanja presude, tražio je 27 godina zatvora, napominjući da Raut već puni 60 godina.

Raut je takođe dobio uzastopnu kaznu od sedam godina zatvora po jednoj od optužbi vezanih za oružje.

Pokušaj atentata je bio na golf terenu na Floridi u septembru 2024. Rut (59) je prošle godine proglašen krivim za pokušaj ubistva Trampa u golf klubu Tramp Internešenel u Vest Palm Biču.

Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia

Agent američke tajne službe u tom području uočio je cev puške koja je virila iz žbunja i pucao na Rauta, koji je potom pobegao sa mesta zločina. Uhapšen je u blizini.

Savezni tužioci su pozvali sudiju koga je imenovao Tramp da Rutu izrekne doživotnu kaznu zatvora kako bi "poslao poruku da će pokušaj atentata na predsedničkog kandidata rezultirati najstrožom kaznom".

U sudskim dokumentima podnetim pre izricanja presude, tužioci su naveli da Raut ostaje "potpuno nepokajan" i da "gnusna priroda" njegovog zločina zahteva "strogu kaznu".

Foto: X printscreen

Ostavio spisak mesta gde bi se Tramp pojavio

Pored toga, porotnicima je rečeno da je Raut ostavio za sobom spisak mesta gde bi se Tramp verovatno pojavio, kao i poruku za prijatelja u kojoj je incident opisan kao "pokušaj atentata".

U svojoj završnoj reči tokom suđenja, Raut je govorio u trećem licu i dotakao se širokog spektra nepovezanih tema, uključujući istoriju SAD, rat između Rusije i Ukrajine i svoju nameru da kupi čamac - što je navelo sudiju da ga više puta prekida i otpušta porotu.

Glavni tužilac u slučaju, Džon Šipli, rekao je da je predstavljena "planina dokaza" koji ukazuju na to "koliko je bio blizu da ovo zaista izvede".

Foto: Twitter/Telegraph

Drugi atentat na Trampa

Incident na Floridi bio je drugi atentat na Trampa 2024. godine, nakon što je naoružani čovek otvorio vatru na predizbornom skupu u Batleru, Pensilvanija, u julu.

U toj pucnjavi jedna osoba je poginula, a nekoliko je ranjeno, uključujući Trampa.

Napadača, kasnije identifikovanog kao dvadesetogodišnji Tomas Kruks, ubili su policajci na licu mesta.