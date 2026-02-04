Slušaj vest

Oleh Luhovski, prvi zamenik šefa ukrajinske spoljno-obaveštajne službe, imenovan je za vršioca dužnosti šefa te službe posle smene Oleha Ivaščenka, koji je prešao na mesto načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.

Oleh Luhovski, prvi zamenik šefa Ukrajinske spoljno-obaveštajne službe, imenovan je za vršioca dužnosti šefa te službe. Odluku je doneo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi Ukrajinska pravda.

U predsedničkom dekretu se navodi:

"Prvi zamenik šefa Spoljno-obaveštajne službe Ukrajine, Oleh Vasiljovič Luhovski, privremeno će obavljati dužnosti šefa Spoljno-obaveštajne službe Ukrajine".

Ova promena usledila je nakon što je Zelenski 2. januara smenio Oleha Ivaščenka sa mesta šefa službe. Ivaščenko je potom imenovan za načelnika Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.

Kurir.rs/Ukrajinska pravda

