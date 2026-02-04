Slušaj vest

Marokanske vlasti evakuisale su 108.432 čoveka zbog poplava i pozvale stanovnike u severozapadnim ravnicama zemlje na evakuaciju zbog opasnosti od izlivanja reka posle padavina i iz punih brana.

Prema navodima novinske agencije Rojters, u akcijama spasavanja angažovani su i helikopteri, dok su pod vodom poljoprivredna polja i sela širom severozapada zemlje.

Zvanični podaci pokazuju da je količina padavina u Maroku veća za 215 odsto u odnosu na prošlu godinu i 54 odsto iznad višegodišnjeg proseka.

Vojska je raspoređena još od petka kako bi pomogla u evakuaciji stanovništva, s obzirom na crveni meteo-alarm i najavljene nove obilne padavine ove sedmice.

Severozapadni deo Maroka, poznat kao region Garb, jedan je od ključnih proizvođača pšenice, a čine ga nizijske ravnice koje se slabo odvodnjavaju nakon višenedeljnih kiša.

Najveći broj ljudi evakuisan je u Ksar el Kebiru, gde je, prema navodima vlasti, oko 85 odsto stanovništva već napustilo svoje domove.

Državna televizija Maroka prikazala je evakuisane građane kojima su obezbeđeni smeštaj i hrana u prihvatnim centrima. Posebna zabrinutost vlasti odnosi se na branu Oued Mahazin u blizini Ksar el Kebira, koja radi sa 146 odsto kapaciteta, što povećava pritisak za dodatno ispuštanje vode nizvodno, navodi se u saopštenju Ministarstva za vode.

Stanovnici su saopštili da je u pojedinim delovima Ksar el Kebira isključena električna energija.

Kurir.rs/ARojters

