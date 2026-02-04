Slušaj vest

Četiri osobe, uključujući dva kineska državljanina, uhapšene su u Francuskoj zbog sumnje da su špijunirali za Kinu i pokušali da prikupe satelitske podatke iz mreže Starlink, saopštilo je javno tužilaštvo u Parizu.

U saopštenju se navodi da su uhapšeni izvedeni pred istražnog sudiju, koji je za dve osumnjičene osobe odredio pritvor, prenosi novinska agencija Rojters.

Tužilaštvo je navelo i da je Odeljenje za sajber kriminal pariskog javnog tužilaštva danas pokrenulo sudsku istragu o ovom slučaju.

Istraga i hapšenje su usledili nakon otkrića da su dva kineska državljanina ušla na teritoriju Francuske sa ciljem da prikupe satelitske podatke iz mreže Starlink, i da podatke od vitalnog značaja, posebno za vojsku, prenesu u Kinu.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaAMERIKANCI BESNI ZBOG KINESKE LETELICE: Otkriveni novi detalji o špijunskom balonu!
kineski.jpg
PlanetaAMERI ČAČKAJU MEČKU: Špijunski avion se približio kineskoj obali, baš na mestu gde se vrše pripreme za masovne vojne vežbe! VIDEO
rc-135.jpg
PlanetaAMERIKA POČINJE ŠPIJUNSKI RAT PROTIV KINE: Opsežna akcija već počela!
profimedia0228606257.jpg
PlanetaJEDNA DRUŠTVENA MREŽA JE KOBNA ZA ŠPIJUNE: Amerikanac i Danac dobili poruku za posao iz snova, a u Kini ih sačekalo IZNENAĐENJE (VIDEO)
0601-shutter573033004.jpg
PlanetaOVO JE TAJNI SAVEZ ZA KOJI SVET NIJE ZNAO! Glavni zadatak špijunske agencije PET OČIJU je da zaustavi Kinu i Rusiju! Još od Drugog svetskog rata ih sapliću, evo ko stoji iza njih!
profimedia0311805630-spijuniranje.jpg