Javno tužilaštvo u Parizu saopštilo
KINA ŠPIJUNIRA FRANCUSKU: Agenti pokušali da ukradu vojne podatke koristeći Maskov Starlink
Četiri osobe, uključujući dva kineska državljanina, uhapšene su u Francuskoj zbog sumnje da su špijunirali za Kinu i pokušali da prikupe satelitske podatke iz mreže Starlink, saopštilo je javno tužilaštvo u Parizu.
U saopštenju se navodi da su uhapšeni izvedeni pred istražnog sudiju, koji je za dve osumnjičene osobe odredio pritvor, prenosi novinska agencija Rojters.
Tužilaštvo je navelo i da je Odeljenje za sajber kriminal pariskog javnog tužilaštva danas pokrenulo sudsku istragu o ovom slučaju.
Istraga i hapšenje su usledili nakon otkrića da su dva kineska državljanina ušla na teritoriju Francuske sa ciljem da prikupe satelitske podatke iz mreže Starlink, i da podatke od vitalnog značaja, posebno za vojsku, prenesu u Kinu.
Kurir.rs/Agencije
