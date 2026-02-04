Slušaj vest

Američki državni sekretar Marko Rubioizjavio je, posle nove runde pregovora Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju da je "loša vest" to što su pitanja koje su ostala nerešena "najteža", a da se u međuvremenu rat nastavlja.

"Sve što mogu da kažem u tom pogledu jeste da ulažemo, na veoma visokom nivou, značajnu količinu vremena i energije u ovaj poduhvat. Nastavićemo da činimo sve što možemo da vidimo da li će doći do proboja. A jedna od stvari koju treba razumeti u vezi sa okončanjem oružanih sukoba jeste da često izgleda potpuno beznadežno dok se ne desi ovaj prodor koji je ponekad nepredviđen", rekao je Rubio na konferenciji za novinare, saopštio je Stejt department.

On je naveo da je "dobra vest" da to što su se na mirovnim pregovorima u Abu Dabiju ponovo sastali tehnički vojni timovi iz Ukrajine i Rusije, uz učešće američkih predstavnika, ali da zbog osetljivosti stvari, napredak neće biti poznat dok se ne postigne proboj.

"Ne želim da kažem da su sami razgovori napredak, ali je dobro što postoji angažovanje. Takođe bih upozorio sve da u ovakvim stvarima, jer je u to uključeno mnogo osetljivih stvari, napredak verovatno neće biti poznat, čak ni putem curenja informacija, dok zaista ne postignemo proboj", kazao je Rubio.

Istakao da je cilj Sjedinjenih Američkih Država da ostanu posvećene mirovnim pregovorima o Ukrajini, kojima su danas u Abu Dabiju prisustvovali i američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i savetnik Bele kuće Džared Kušner.

"Posvetili smo se ovome godinu dana. Mislimo da smo postigli pravi napredak. Ako pogledate listu otvorenih stavki koja je postojala u ovo vreme prošle godine i listu otvorenih stavki koje su sada preostal, u pogledu postizanja mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, ta lista je znatno smanjena. To je dobra vest", kazao je Rubio.

Prema njegovim rečima, kritični minerali su "deo ekonomskog prosperiteta Ukrajine i njene budućnosti".

"Ovaj rat će se u nekom trenutku završiti, a kada se to desi, Ukrajina mora biti u stanju da iskoristi sve resurse svoje zemlje kako bi je mogla obnoviti. Ukrajina ima ogroman ekonomski potencijal. To je zemlja koja bi verovatno mogla da udvostruči svoj Bruto domaći proizvod (BDP) u narednoj deceniji uz prave ekonomske poteze", zaključio je Rubio.