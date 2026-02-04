Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je večeras da će pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu (Oman).

- Nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Državama trebalo bi da se održe u Muskatu u petak oko 10 časova ujutru po lokalnom vremenu - napisao je Arakči na platformi Iks.

On je izrazio zahvalnost vlastima Omana koje su, kako je naveo, omogućile sve neophodne logističke aranžmane za održavanje ovih pregovora.

Ranije večeras iranska agencija Tasnim javila je da će razgovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu i da će biti ograničeni na nuklearno pitanje i ukidanje sankcija protiv Irana.

"Propali pregovori Irana i SAD"

Američki portal Aksios objavio je ranije danas, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika, da su Sjedinjene Američke Države rekle Iranu da neće pristati na zahteve Teheranada se promene mesto i format pregovora planiranih za petak.

Prema njihovim navodima, spor oko uslova pregovora mogao bi da blokira diplomatski proces i podstakne predsednika SAD Donalda Trampa da se opredeli za vojnu opciju.

SAD i Iran prethodno su se saglasili da se pregovori održe u petak u Istanbulu, uz učešće drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu posmatrača.

Međutim, iranska strana je u utorak zatražila da se razgovori prebace u Oman i da budu bilateralni, kako bi se fokusirali isključivo na nuklearna pitanja, a ne i na teme poput raketnog programa, koje su prioritet za SAD i zemlje regiona.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPUKLI PREGOVORI AMERIKE I IRANA? Ništa od planiranog mirovnog sastanka! Zbog OVOGA se Trampovi ljudi vraćaju kući - NAPAD NA TEHERAN je sada realna mogućnost!
tramp2.jpg
PlanetaTRAMP PRISTAO NA ZAHTEV IRANA! Američki predsednik udovoljava Teheranu uprkos "veoma agresivnim akcijama", ali Bela kuća upozorava: Sve opcije su na stolu
profimedia-1068492684.jpg
PlanetaOGLASIO SE TRAMP: Upravo sada pregovaramo sa Iranom
iran.jpg
PlanetaBELA KUĆA O OBARANJU IRANSKOG DRONA: Incident neće odložiti pregovore Vašingtona i Teherana
odesa01 AP Seaman Angel Campbell.jpg
PlanetaIRAN SE IGRA VATROM: Teheran ne želi da se pregovori sa SAD održe u Istanbulu
Donald Tramp Iran
PlanetaZAPUCALO KOD IRANA! AMERIKANCI OBORILI DRON "ŠAHED"! Letelica agresivno prišla "USS Linkolnu" - onda je uzleteo lovac F-35C!
odesa01 AP Seaman Daniel Kimmelman.jpg