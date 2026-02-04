Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči potvrdio je večeras da će pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu (Oman).

- Nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Državama trebalo bi da se održe u Muskatu u petak oko 10 časova ujutru po lokalnom vremenu - napisao je Arakči na platformi Iks.

On je izrazio zahvalnost vlastima Omana koje su, kako je naveo, omogućile sve neophodne logističke aranžmane za održavanje ovih pregovora.

Ranije večeras iranska agencija Tasnim javila je da će razgovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država biti održani u petak u Muskatu i da će biti ograničeni na nuklearno pitanje i ukidanje sankcija protiv Irana.

"Propali pregovori Irana i SAD"

Američki portal Aksios objavio je ranije danas, pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika, da su Sjedinjene Američke Države rekle Iranu da neće pristati na zahteve Teheranada se promene mesto i format pregovora planiranih za petak.

Prema njihovim navodima, spor oko uslova pregovora mogao bi da blokira diplomatski proces i podstakne predsednika SAD Donalda Trampa da se opredeli za vojnu opciju.

SAD i Iran prethodno su se saglasili da se pregovori održe u petak u Istanbulu, uz učešće drugih bliskoistočnih zemalja u svojstvu posmatrača.

Međutim, iranska strana je u utorak zatražila da se razgovori prebace u Oman i da budu bilateralni, kako bi se fokusirali isključivo na nuklearna pitanja, a ne i na teme poput raketnog programa, koje su prioritet za SAD i zemlje regiona.