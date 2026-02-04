Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da bi iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei trebalo da bude "veoma zabrinut".

"Rekao bih da bi trebalo da bude veoma zabrinut, da. Trebalo bi da bude. Kao što znate, oni pregovaraju sa nama", rekao je Tramp u intervjuu za NBC News.

Prethodno je američki državni sekretar Marko Rubio, rekao da je postignut dogovor o tome da pregovori budu održani u Turskoj, ali je naglasio da lokacija pregovora još nije definitivno potvrđena.

Rubio je istakao da su Sjedinjene Američke Države otvorene za nastavak pregovora sa Iranom, ali da razgovori ne mogu da budu ograničeni samo na nuklearna pitanja. On je dodao da je neophodno uključiti i teme poput iranskog balističkog raketnog programa, podrške regionalnim militantnim grupama i ljudskih prava u Iranu.

Iran je, sa druge strane, zahtevao da se pregovori premeste iz Turske u Oman, kao i da iz njih budu isključene regionalne zemlje.

Pitanje nuklearnog programa Irana ostaje u fokusu, dok su Stejt department ističe da za postizanje stvarnog napretka, razgovori moraju da obuhvate i šira pitanja.

Najnovije pregovore prati i povećana vojna prisutnost SAD-a u regionu. U utorak je američki avion oborio iranski dron koji se približavao nosaču aviona "Abraham Lincoln" u Arabijskom moru, što je dodatno podiglo cenu nafte i povećalo napetosti u regionu.

Razgovori između Teherana i Vašingtona prošle godine su propali nakon što je Izrael izveo vazdušne napade na Iran u junu.