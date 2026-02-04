Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je da se uskoro očekuje razmena ratnih zarobljenika, što je rezultat prvog kruga pregovora sa Rusijom i Sjedinjenim Državama u Abu Dabiju, prenosi Ukrainska pravda.

"Sledi i važan korak, uskoro očekujemo razmenu ratnih zarobljenika. Moramo da vratimo naše ljude kući", poručio je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je takođe rekao da je primio izveštaj ukrajinskog izaslanstva nakon sastanka u Abu Dabiju, na kojem su učestvovala i izaslanstva iz Rusije i Sjedinjenih Država.

x01 EPA Russian Defence Ministry Press.jpg
Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEF. MIN. PRESS SERVICE

"Održan je i kontakt sa američkom stranom. O tome su me izvestili Rustem Umjerov, Kirilo Budanov i Dejvid Arahamija. Ostali su u kontaktu. Danas smo razmotrili privremene rezultate razgovora, a oni se nastavljaju sutra", rekao je.

Ova najava dolazi nakon što je Zelenski 30. januara izjavio da je Rusija zaustavila razmenu zarobljenika jer smatra da od njih nema nikakve koristi.

 Kurir.rs/Ukrainska pravda

