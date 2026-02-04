Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je da se uskoro očekuje razmena ratnih zarobljenika, što je rezultat prvog kruga pregovora sa Rusijom i Sjedinjenim Državama u Abu Dabiju, prenosi Ukrainska pravda.

"Sledi i važan korak, uskoro očekujemo razmenu ratnih zarobljenika. Moramo da vratimo naše ljude kući", poručio je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

Zelenski je takođe rekao da je primio izveštaj ukrajinskog izaslanstva nakon sastanka u Abu Dabiju, na kojem su učestvovala i izaslanstva iz Rusije i Sjedinjenih Država.

Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT/RUSSIAN DEF. MIN. PRESS SERVICE

"Održan je i kontakt sa američkom stranom. O tome su me izvestili Rustem Umjerov, Kirilo Budanov i Dejvid Arahamija. Ostali su u kontaktu. Danas smo razmotrili privremene rezultate razgovora, a oni se nastavljaju sutra", rekao je.

Ova najava dolazi nakon što je Zelenski 30. januara izjavio da je Rusija zaustavila razmenu zarobljenika jer smatra da od njih nema nikakve koristi.