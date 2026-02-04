Slušaj vest

Rusija će se ponašati odgovorno i obazrivo posle isteka Sporazuma o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog naoružanja (Novi START) sa Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova, ističući da je Moskva otvorena za dijalog.

U saopštenju se navodi da Rusija namerava da postupa odgovorno i obazrivo, gradeći svoju politiku u oblasti strateškog ofanzivnog naoružanja na osnovu temeljne analize vojne politike SAD i ukupne strateške situacije pošto sporazum istekne u četvrtak.

Ističe se da je Rusija otovrena za pronalaženje načina za stabilizaciju situacije kroz ravnopravni dijalog nakon isteka Novog START sporazuma.

"Istovremeno, naša zemlja ostaje otvorena za perspektivu pronalaženja političkih i diplomatskih načina za sveobuhvatnu stabilizaciju strateške situacije zasnovanu na ravnopravnim i obostrano korisnim rešenjima u okviru dijaloga, ukoliko se stvore odgovarajući uslovi za takvu interakciju", navodi se u saopštenju.

Foto: Shutterstock

Ističe se da je Rusija i dalje spremna da preduzme odlučne kontramere kako bi ublažila pretnje po svoju bezbednost nakon isteka Novog START sporazuma.

Ocenjuje se da je "američki pristup ignorisanja ruskih predloga o Novom START za žaljenje".

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog naoružanja (Novi START) ističe sutra.

Sporazumom, koji je potpisan 2010. godine, ograničava se broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava za svaku stranu na 1.550. Takođe je uspostavlja se izvesna transparentnost, uključujući prenos podataka, obaveštenja i inspekcije na licu mesta.

Prvobitni START sporazum koji su 1991. godine potpisali SAD i Sovjetski Savez zabranjivao je svakoj od dveju strana potpisnica da rasporedi više od 6.000 nuklearnih bojevih glava.

Iako je Rusija suspendovala sporazum pre tri godine zbog pojačanih tenzija oko rata u Ukrajini, smatralo se da obe zemlje i dalje poštuju sporazum.