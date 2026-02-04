Slušaj vest

Iranska aktivistkinja za ljudska prava i dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2023. godinu Narges Mohamadi, koja se nalazi u zatvoru u Iranu posle još jednog hapšenja u decembru, započela je štrajk glađu u znak protesta, zahtevajući da joj se omogući pravo na telefonske pozive i pristup advokatima, saopštila je danas njena advokatica Širin Ardakani, koja se nalazi u Parizu.

Prema rečima advokata, Mohamadi je u štrajku glađu već tri dana. Ona zahteva da joj vlasti dozvole da obavlja telefonske pozive, sastaje se sa svojim iranskim advokatima i da vidi porodicu.

Porodica Mohamadi nije primila nikakve pozive od nje od 14. decembra, a za štrajk glađu su saznali od bivšeg zatvorenika koji je nedavno pušten na slobodu i javio vest iz zatvora, prenosi France 24.

Njene pristalice tvrde da je zabrana pozivanja pokušaj ućutkavanja aktivistkinje, iz straha da će progovoriti o protestnom pokretu.

Mohamadi je u samici u zatvoru u Mešhadu, u istočnom Iranu, gde je uhapšena 12. decembra sa drugim aktivistima, nakon što je govorila na ceremoniji u čast advokata koji je pronađen mrtav. Uhapšena je oko dve nedelje pre početka najnovijeg talasa protesta u zemlji.

Nevladina organizacija Amnesti internešenel optužila je snage bezbednosti za "mučenje i zlostavljanje" tokom njenog hapšenja, uključujući "nasilno premlaćivanje".

Sredinom decembra 2025. godine, njena porodica je navela da se ona "ne oseća dobro" i da joj vlasti odbijaju nezavisan lekarski pregled nakon "nasilnog" hapšenja.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aktivistkinja je takođe uhapšena u novembru 2021. godine i zatvorena do privremenog puštanja na slobodu zbog zdravstvenih problema krajem 2024. godine.

Iranski sud je prethodno osudio aktivistkinju za ljudska prava na nekoliko dugogodišnjih zatvorskih kazni, uključujući optužbe za "širenje propagande" protiv države.

Mohamadi je poslednjih godina više puta hapšena zbog kritikovanja prisilnog nošenja hidžaba i dokumentovanja kršenja ljudskih prava od strane snaga bezbednosti.

Međunarodne organizacije za ljudska prava redovno su pozivale na njeno hitno puštanje na slobodu.

Mohamadi je 2023. godine, dok je bila u zatvoru, dobila Nobelovu nagrada za mir „za borbu protiv ugnjetavanja žena u Iranu i borbu za promociju ljudskih prava i slobode za sve”

Njeno dvoje dece, koja žive u Parizu sa njenim suprugom, primila su nagradu u njeno ime u Oslu. Nije ih videla više od 10 godina.