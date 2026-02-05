Slušaj vest

Dok ruski napadi ponovo razaraju energetsku infrastrukturu, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorava da se hiljade Ukrajinaca smrzavaju bez struje i grejanja, dok Kijev i drugi gradovi prolaze kroz jedan od najtežih talasa hladnoće.

"Više od 200 timova radi na ponovnom uspostavljanju snabdevanja električnom energijom u Kijevu i drugim pogođenim delovima Ukrajine", izjavio je Zelenski.

Samo u glavnom gradu više od 1.100 stambenih zgrada i dalje je bez struje usred talasa hladnoće, dok vlasti uspostavljaju grejane centre i javne kuhinje za stanovništvo, piše BBC.

1/6 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev i Harkov Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, screenshot X, Dan Bashakov/AP, screenshot X

Moskva je nastavila sa udarima posle nedelju dana zatišja, koje je američki predsednik Donald Tramp zatražio od Vladimira Putina kako bi se stanovništvo poštedelo tokom izuzetno niskih temperatura.

"Od danas je najteža situacija u Kijevu i okolini, Harkovu i okolini, kao i u regionima Sumi i Poltava. Teško je i u drugim delovima centralne Ukrajine, uključujući regione Dnjepar i Čerkasi", objavio je Zelenski na društvenim mrežama.

Dodao je da će dodatni timovi biti angažovani kako bi se pomoglo u obnovi snabdevanja i obezbedila rotacija radnika, jer su, kako je rekao, "ljudi iscrpljeni".

Stanovnici su bili primorani da noć provedu u stanicama kijevskog metroa, a neki su postavili i šatore na peronima kako bi se zaštitili od ledene hladnoće. Vlasti uvoze dodatne generatore kako bi premostile duže periode nestanka struje dok inženjeri rade na popravkama.

Foto: Danylo Antoniuk/AP

U severoistočnom gradu Harkovu jedna elektrana oštećena je do neprepoznatljivosti. Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihal izjavio je da će za popravku energetskog sistema biti potrebno vreme, istakavši da je i kijevska termoelektrana Darnjica "teško oštećena".

Foto: Danylo Antoniuk/AP

"Ovo nije normalan život"

Irina Vovk, psihološkinja koja sa ćerkom živi u Kijevu dok joj je suprug na ratištu, rekla je za BBC da zbog problema sa pristupom struji i vodi razmišlja o preseljenju u selo svojih roditelja.

"Život ovde u Kijevu je užasan", kazala je. Na pitanje kako se njena ćerka nosi sa situacijom, Vovk je odgovorila da se "uglavnom dobro drži".

"Pokušava da se smeši i da živi normalno, ali ovo nije normalan život. Ne može normalno da uči, ne može da prati onlajn nastavu".