Slušaj vest

Rusija bi morala da žrtvuje dodatnih 800.000 vojnika tokom naredne dve godine ukoliko bi želela vojno da osvoji istočnu Ukrajinu, izjavio je u sredu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Osvajanje istočne Ukrajine koštalo bi ih još 800.000 života. Trebalo bi im najmanje dve godine, uz veoma spor napredak. Po mom mišljenju, neće izdržati toliko dugo", rekao je Zelenski u intervjuu za francusku televiziju France 2.

Rat u Ukrajini, najteži oružani sukob na evropskom kontinentu od Drugog svetskog rata, traje gotovo četiri godine i do sada je odneo desetine, a moguće i stotine hiljada života na obe strane. U međuvremenu, milioni Ukrajinaca izbegli su u inostranstvo.

1/9 Vidi galeriju Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Zelenski je naveo da zvanični ukrajinski podaci govore o 55.000 poginulih ukrajinskih vojnika.

"U Ukrajini, zvanično, na bojnom polju, broj poginulih vojnika, bilo profesionalnih ili mobilisanih, iznosi 55.000. Postoji i veliki broj ljudi koje Ukrajina smatra nestalima", rekao je on.

Otvorena prva runda pregovora o okončanju rata

U Abu Dabiju je otvorena nova runda pregovora uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem pronalaženja izlaza iz rata.

Međutim, ubrzo nakon početka razgovora, Kremlj je ponovo insistirao da Ukrajina prihvati njegove uslove, među kojima je i povlačenje ukrajinskih snaga iz istočne oblasti Donjeck. To je dodatno pojačalo sumnje u uspeh diplomatskih napora koji se već mesecima vode uz podršku američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

"Uloga američkog predsednika je ključna. Putin se boji samo Trampa", naveo je Zelenski.

Zelenski je takođe upozorio da se ruski predsednik "ne boji Evropljana", iako je zahvalio evropskim državama na vojnoj, ekonomskoj i diplomatskoj pomoći Ukrajini.

"Evropljani žive u sigurnom svetu koji su sami izgradili. Ali danas je vrlo jasno da, ako Ukrajina ne zaustavi Putina, on će napasti Evropu", zaključio je ukrajinski predsednik.