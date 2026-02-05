Slušaj vest

Predsednik Kine, Si Đinping, izjavio je juče da se nada da će sarađivati sa američkim predsednikom, Donaldom Trampom, u novoj godini kako bi upravljao “džinovskim brodom” kinesko-američkih odnosa u stalnom napretku uprkos vetrovima i olujama, te postigao više velikih i važnih uspeha.

U jučerašnjem telefonskom razgovoru sa Trampom, Si je istakao da pridaje veliki značaj kinesko-američkim odnimsa.

- U proteklih godinu dana, imali smo dobre komunikacije i uspešan sastanak u Busanu, zacrtali smo pravac i kurs za odnose Kine i SAD-a. To su pozdravili ljudi obe zemlje i šira međunarodna zajednica - podsetio je Si.

- Upravo kao što Sjedinjene Države imaju svoju zabrinutost, Kina sa svoje strane takođe ima svoje brige. Kina uvek sprovodi u delo ono što je obećala. Ako dve zemlje rade u istom pravcu u duhu jednakosti, poštovanja i uzajamne koristi, sigurno mogu da pronađu načine da rešavaju probleme o kojima se brinu - rekao je Si.

Kineski predsednik je naveo da i Kina i Sjedinjene Države u toku ove godine imaju važne agende na dnevnom redu.

- Kina će započeti sa svojim 15. petogodišnjim planom, a Sjedinjene Države će proslaviti 250. godišnjicu nezavisnosti. Kina će biti domaćin sastanka ekonomskih lidera APEK-a, a Sjedinjene Države samita G20 - dodao je on.

- Dve zemlje bi trebalo da slede zajedničke dogovore koje su postigle, poboljšaju dijalog i komunikaciju, pravilno upravljaju razlikama i prošire praktičnu saradnju. Uvek je ispravno učiniti dobru stvar, koliko god je mala i uvek pogrešno učiniti lošu stvar, koliko god je mala - rekao je Si, istakavši potrebu da dve zemlje postepeno grade uzajamno poverenje i pronalaze pravi način harmonične koegzistencije, kako bi 2026. bila godina u kojoj dve velike zemlje napreduju ka uzajamnom poštovanju, mirnom suživotu i saradnji u kojoj svi dobijaju.

Si je naglasio da je pitanje Tajvana najvažnije pitanje u kinesko-američkim odnosima.

- Tajvan je kineska teritorija, a Kina mora da zaštiti svoj suverenitet i teritorijalni integritet i nikada neće dozvoliti da se Tajvan odvoji. Sjedinjene Države moraju da oprezno pristupaju pitanju prodaje oružja Tajvanu - rekao je Si.

Tramp je rekao da su i Sjedinjene Države i Kina velike zemlje, i da su odnosi SAD-a i Kine najvažniji odnosi na svetu.

Tramp je istakao da se raduje uspehu Kine i nada se da će Sjedinjene Države sarađivati sa Kinom i ostvariti veći napredak u bilateralnim odnosima. Tramp je kazao da razume stav Kine po pitanju Tajvana.