Savana Gatri, voditeljka američke televizije NBC sinoć je zajedno sa braćom i sestrama uputila emotivan javni apel na Instagramu, pozivajući otmičare njene 84-godišnje majke Nensi da je kontaktiraju, a predsednik Donald Tramp je naredio da se u potragu uključe "sve raspoložive snage".

Vlasti Arizone kažu da su se pojavili dokazi koji ukazuju na to da se radi o krivičnom delu, kao i izveštaji o navodnom zahtevu za otkup.

Foks njuz prenosi da je Savana Gatri započela obraćanje na Instagramu zahvalivši se pristalicama na molitvama, a zatim opisala majku kao srce njihove porodice i uputila direktan apel za kontakt, naglašavajući krhko zdravlje Nensi Gatri i hitnu potrebu starice za lekovima.

- Ona je bez ikakvih lekova. Potrebni su joj da bi preživela. Ne treba da pati. I mi smo čuli izveštaje u medijima o pismu sa zahtevom za otkup. Kao porodica, činimo sve što možemo. Spremni smo da razgovaramo. Međutim, živimo u svetu gde se glasovi i slike lako manipulišu. Moramo bez sumnje da znamo da je živa i da je držite. Želimo da čujemo od vas i spremni smo da slušamo. Molimo vas da nas kontaktirate - kazala je poznata voditeljka koja je za NBC trebalo da pokriva Zimske olimpijske igre u Italiji, ali je nakon nestanka majke u Milano otišla njena zamena.

1/8 Vidi galeriju Voditeljka NBC Savana Gatri Foto: RW / imago stock&people / Profimedia, Evan Agostini/Invision

Savana Gatri se direktno obratila i majci, nadajući se da će ona moći da je čuje.

- Mama? Ako ovo čuješ, ti si jaka žena... Svi te traže, mama, svuda. Nećemo se smiriti, tvoja deca se neće smiriti dok ponovo ne budemo zajedno... Molimo se bez prestanka i radujemo se unapred danu kada ćemo te ponovo držati u naručju. Volimo te - poručila je ona u ime porodice.

Šta kaže Tramp?

Predsednik Tramp je pružio veliku pomoć u potrazi za Nensi Gatri.

- Razgovarao sam sa Savanom Gatri i obavestio je da naređujem SVIM federalnim snagama reda da budu na raspolaganju porodici i lokalnim snagama reda, ODMAH. Ulažemo sve resurse da njenu majku bezbedno vratimo kući. Molitve naše nacije su uz nju i njenu porodicu.“ BOŽE BLAGOSLOVI I ZAŠTITI NENSI! - napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Ranije istog dana, istražitelji su se vratili u kuću majke Savane Gatri u Arizoni, dok nastavljaju da traže dojave od ljudi koji nešto znaju o ovom slučaju.

Nekoliko policajaca juče je viđeno i u kući Savanine sestre Eni Gatri.

Ta kuća je udaljena svega nekoliko kilometara od kuće Nensi Gatri.

Nije jasno zašto su bili tamo, ali su unutra uneli neku opremu.

1/9 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa naciji iz Bele kuće Foto: Doug Mills/Pool The New York Times

Nensi Gatri je poslednji put viđena u svojoj kući u Tusonu oko 21:30 sati u subotu.

Kris Nanos, šerif okruga Pima, kazao je u ponedeljak da je "zaista u pitanju krivično delo"“.

Nensi Gatri Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Izvor iz policije rekao je za Foks njuz da su pronađene "kapi krvi" koje su vodile od ulaza u kuću niz pristupnu stazu sve do lokalnog puta.

Nanos je rekao da Nensi Gatri nije prisustvovala crkvenoj službi u nedelju, dodajući da je njenu porodicu o odsustvu obavestio vernik crkve.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zvaničnici su rekli da su članovi porodice otišli ​​u kuću Nensi Gatri oko 11 časova i proveli neko vreme tražeći je.

Njena porodica je pozvala policiju oko podneva.

1/6 Vidi galeriju Policijska potraga za nestalom Nensi Gatri, majkom voditeljke NBC Savane Gatri Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Nanos je za Njujork tajms kazao da je Nensi Gatri večerala u subotu sa ćerkom Eni i zetom Tomazom Čionijem.

Zet je dovezao do kuće

Dodao je da je Čioni nakon toga odvezao Nensi Gatri do njene kuće i pobrinuo se da uđe unutra.

Zvaničnik kancelarije šerifa okruga Pima rekao je u ponedeljak za Foks njuz da veruju da je Nensi Gatri ili kidnapovana ili oteta.

Nakon konferencije za novinare u utorak, iz te kancelarije je poručeno otkrila je da su "svesni" izveštaja o mogućoj poruci sa zahtevom za otkupninu nakon što je sajt TMZ navodno došao do pisane prepiske u kojoj se zahteva "značajna količina" novca u zamenu za povratak starice.

Bela kuća je takođe komentarisala nestanak Nensi Gatri.

- U toku je potraga za majkom Savane Gatri, Nensi Gatri, a vlasti traže pomoć od javnosti. Svako ko ima informacije poziva se da kontaktira 911. Naše molitve su uz porodicu Gatri dok se nadamo Nensinom bezbednom povratku kući - objavila je Bela kuća.