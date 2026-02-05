Slušaj vest

Naoružane grupe ubile su najmanje 167 ljudi u napadima na dva sela u centralno-zapadnoj nigerijskoj državi Kvara, saopštio je danas Crveni krst Nigerije.

Napad na sela Voro i Nuku dogodio se u utorak uveče, a prema izjavama očevidaca i zvaničnika, napadači su izvršili egzekucije, zapalili desetine kuća, prodavnica i palate lokalnog emira.

Potraga za telima još traje, a broj žrtava može porasti.

Crveni krst Nigerije, čiji je zvaničnik Babaomo Ajodeji izjavio da je potvrđeno 167 poginulih, aktivno učestvuje u akcijama potrage i pružanja pomoći.

Policija države Kvara saopštila je da se prikupljaju informacije i da još nije utvrđen tačan broj žrtava i identitet napadača.

Guverner Abdulrahman Abdulrazak napad je opisao kao "kukavički izraz frustracije terorističkih ćelija", nakon pojačanih operacija protiv terorizma u delovima države.

Foto: Naruedom Yaempongsa/Shutterstock

Analitičari smatraju da su napadači verovatno pripadnici neke frakcije Boko Harama ili srodnih grupa koje su se poslednjih godina proširile na nacionalni park u Kvari, gde naplaćuju "poreze" seljacima i ribarima i otimaju ljude, piše Njujork tajms.

Ovo je jedan od najsmrtonosnijih napada u Nigeriji u poslednjih nekoliko godina, u zemlji koja se godinama suočava sa terorizmom, otmicama radi otkupa i banditskim nasiljem.

Napad dolazi u trenutku pojačane međunarodne pažnje na ubistva hrišćana u Nigeriji, nakon kampanje američkih konzervativaca i republikanaca, kao i nedavnih američkih vojnih akcija u severozapadnom delu zemlje.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Ilustracija)

