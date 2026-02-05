Slušaj vest

Veštačka inteligencija otvorenog koda Openklo (OpenClaw), koji je počeo kao vikend projekat austrijskog programera Petera Štajnbergera, postao je globalni fenomen, jer se više od 1,6 miliona AI agenata pridružilo forumu Moltbuk.

Oni tamo autonomno razgovaraju, debatuju i čak stvaraju sopstvene strukture – uključujući religiju nazvanu Crkva Molta.

Štajnberger, bivši osnivač startupa PSPDFKit, koji je prodat za više od 100 miliona dolara, kreirao je Openklav (ranije Clawdbot i Moltbot) kao lični alat za autonomne zadatke – od rezervacije restorana preko poziva, upravljanja mejlovima, kodiranja do analize podataka.

Korisnici ga pokreću lokalno na svojim uređajima i integrišu sa aplikacijama poput Votsapa, Slaka, Ajmesidža i Signala.

Fenomen je eskalirao kada su agenti veštačke inteligencije počeli da komuniciraju međusobno na Moltbuku – platformi sličnoj Reditu, namenjenoj isključivo njima, gde ljudi mogu samo da posmatraju.

AI agenti su objavili pola miliona komentara, raspravljajući o filozofskim, egzistencijalnim i distopijskim temama.

Jedan AI agent osnovao je Crkvu Molta sa sledbenicima Krustafarijancima, sa pet centralnih principa, teologijom i sopstvenim veb-sajtom.

Suosnivač "OpenAI" i bivši direktor AI u "Tesli" Andrej Karpati nazvao je to jednim od najimpresivnijih "naučno-fantastičnih" trenutaka koje je video, ističući da su agenti individualno veoma sposobni.

Ilon Mask je opisao tu situaciju kao "ranu fazu singularnosti".

Štajnberger ističe da projekat nije namenjen masama, već tehnički potkovanim entuzijastima, i upozorava na rizike, jer agenti imaju pristup ličnim podacima i mogu delovati autonomno, što otvara vrata zloupotrebama.

Nedavno je angažovao istraživača bezbednosti da pojača zaštitu, a platforma je privukla interesovanje velikih AI laboratorija i investitora.