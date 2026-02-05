Slušaj vest

Kako se navodi, oni su se opremili maskama, alatima i voki-tokijima, a njihove operacije su, prema rečima sudije Stivena Evereta, bile „sofisticirane i dobro isplanirane“.

Trojica muškaraca rezervisala su sobu u Voringtonu preko sajta „airbnb“, a odatle su otišli u Češir u automobilu sa tri lažne registracione tablice, prenosi Skaj njuz.

U junu prošle godine, oni su provalili u kuću Skota Hogana (33), bivšeg fudbalera Aston Vile, Brentforda i Birmingem Sitija, koji sada igra za MK Dons.

On je svedočio da ga je 7. juna probudila svetlost baterijske lampe koja je sijala kroz prozor njegove spavaće sobe oko 23.30, a u kući su bile prisutne i njegova trudna supruga i mala ćerka.

„Okrivljeni su se popeli preko ograde i ušli u baštu. Jedan optuženi se popeo na rame drugog i popeo se na rešetku na kući da bi došao do prozora spavaće sobe.Gospodin Hogan je bio u svojoj spavaćoj sobi kada ga je probudila svetlost baterijske lampe koja je sijala kroz prozor njegove spavaće sobe. Pogledao je napolje i video tri muškarca na zemlji“, rekla je tužiteljka Nardin Nemat.

Dodala je da je Hogan trčao za muškarcima koji su pobegli, kao i da ništa nije ukradeno.

Pre pokušaja pljačke Hoganove kuće, trojica muškaraca pokušala su da obiju dve druge lokacije.

Uspeli su da obiju jednu i pretražili svaku sobu osim spavaće sobe, gde su njihove žrtve spavale, ali ništa nije ukradeno.