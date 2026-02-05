Slušaj vest

Nemačku javnost šokirala je vest o smrti konduktera Serkana C. (36), oca dvojice dečaka, koji je preminuo nakon brutalnog napada u regionalnom vozu.

Rutinska kontrola karata pretvorila se u tragediju koja je ponovo pokrenula pitanja o bezbednosti zaposlenih na železnici i sve češćim napadima na radnike u javnom prevozu.

Incident se odigrao u ponedeljak uveče, nedugo nakon što je voz krenuo sa stanice Landstuhl. Serkan je vršio kontrolu karata kod četvoro putnika, kada je jedan od njih, 26-godišnji državljanin Grčke sa prebivalištem u Luksemburgu, odbio da napusti voz zbog nevažeće karte. U trenutku kada je zamoljen da siđe, napao je konduktera, javljaju luksemburški mediji.

Prema izveštajima nemačkih medija, napad je bio izuzetno iznenadan i brutalan, zbog čega je Serkan preminuo uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći. Osumnjičeni je uhapšen i trenutno se nalazi u pritvoru.

Otac konduktera preživeo srčani udar

Tragedija je dodatno dobila potresnu dimenziju kada je Serkanov otac, nakon što je čuo šta se dogodilo njegovom sinu, doživeo srčani udar. Hospitalizovan je, ali je u međuvremenu pušten na kućno lečenje. Porodica, uključujući dvoje dečaka od 11 i 13 godina, ostala je bez supruga, sina i oca u situaciji koja je uzdrmala i lokalnu zajednicu i javnost.

Bezbednost zaposlenih na železnici na meti kritika

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje zaštite radnika na železnici. Sindikati i predstavnici železničkih kompanija već dugo upozoravaju na porast incidenata tokom kontrole karata, posebno u večernjim satima. Napad na Serkana C. postao je simbol problema koji zahtevaju hitne i sistemske mere.