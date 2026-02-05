Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se nada da njegova zemlja može da postigne mir sa Rusijom za manje od godinu dana, naglašavajući da rat ostaje u glavnom fokusu Kijeva, ali da su diplomatski napori i dalje mogući.

U unapred snimljenom intervjuu za francusku televiziju Frans 2, koji je objavljen prvog dana trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju, Zelenski je rekao da rat direktno ugrožava opstanak Ukrajine kao nezavisne države.

- Ako izgubimo ovaj rat, izgubićemo nezavisnost naše zemlje - rekao je predsednik Ukrajine.

On je gubitak nezavisnosti zemlje ocenio "apsolutno užasnim", ali je izrazio uverenje da se takav scenario neće ostvariti.

- Ako izgubimo našu nezavisnost, ako postanemo deo Rusije, to će biti apsolutno strašan gubitak. I siguran sam da se to neće dogoditi. Nadam se da će mir biti postignut za manje od godinu dana - poručio je Zelenski.

"Više ne osećam strah kao na početku rata"

Kijev post prenosi da je on takođe kazao da je i sam stalno pod pretnjom Rusije.

Zelenski je dodao da se "navikao na strah" i dodao da je od početka rata Moskva nekoliko puta pokušala da ga eliminiše.

- Kada govorimo o strahu, znate, Rusija je već nekoliko puta pokušala da me eliminiše. U izvesnom smislu, više ne osećam strah koji je bio na početku rata. Navikao sam na to, to je deo mog života - rekao je on.

Po oceni Zelenskog, ruski predsednik Vladimir Putin se plaši samo jedne osobe na svetu i to američkog predsednika Donalda Trampa.

- Putin se ne plaši Evropljana. Putin se plaši samo Trampa, to je činjenica. Šta Tramp ima da kaže Putinu nije moja stvar - kazao je on.

Zelenski je još jednom podsetio da američki predsednik želi da okonča rat u Ukrajini kompromisom.

On je ipak dodao da Ukrajina, uprkos podršci američkim predlozima, neće napraviti kompromis po pitanju sopstvenog suvereniteta.

Takođe se osvrnuo na govor koji je održao u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, rekavši da je njegova glavna poenta da demokratija sama po sebi ne može da pobedi Putina.

- Demokratija ne može da pobedi Vladimira Putina, koji ne poštuje pravila ratovanja - rekao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je takođe komentarisao mogućnost nastavka dijaloga sa Moskvom, temu o kojoj se trenutno raspravlja u Evropi.

Prvi put o povećanim gubicima Ukrajine

Prema rečima Zelenskog, pritisak na Putina je i dalje nedovoljan, a bilo kakvi pregovori su mogući samo ako se ispune određeni uslovi.

- Putin je zainteresovan da ponizi Evropu - rekao je Zelenski.

On je dodao je da razgovori sa Rusijom bez pravog uticaja na Kremlj ne bi doneli rezultate i mogli bi samo da ojačaju poziciju Moskve.

Zelenski je takođe otkrio da se 55.000 ukrajinskih vojnika zvanično vodi kao "poginuli u akciji", da se "veliki broj" vojnika vodi kao "nestali".

Ovo je njegovo prvo ažuriranje podataka o vojnim gubicima Ukrajine od februara 2025. godine, kada je prijavio 46.000 mrtvih.