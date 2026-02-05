"PUTIN ŽELI DA PONIZI EVROPU, ON SE SAMO TRAMPA PLAŠI" Zelenski kaže da su Rusi "već nekoliko puta" pokušali da ga ubiju "Navikao sam na strah, to je moj život"
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da se nada da njegova zemlja može da postigne mir sa Rusijom za manje od godinu dana, naglašavajući da rat ostaje u glavnom fokusu Kijeva, ali da su diplomatski napori i dalje mogući.
U unapred snimljenom intervjuu za francusku televiziju Frans 2, koji je objavljen prvog dana trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju, Zelenski je rekao da rat direktno ugrožava opstanak Ukrajine kao nezavisne države.
- Ako izgubimo ovaj rat, izgubićemo nezavisnost naše zemlje - rekao je predsednik Ukrajine.
On je gubitak nezavisnosti zemlje ocenio "apsolutno užasnim", ali je izrazio uverenje da se takav scenario neće ostvariti.
- Ako izgubimo našu nezavisnost, ako postanemo deo Rusije, to će biti apsolutno strašan gubitak. I siguran sam da se to neće dogoditi. Nadam se da će mir biti postignut za manje od godinu dana - poručio je Zelenski.
"Više ne osećam strah kao na početku rata"
Kijev post prenosi da je on takođe kazao da je i sam stalno pod pretnjom Rusije.
Zelenski je dodao da se "navikao na strah" i dodao da je od početka rata Moskva nekoliko puta pokušala da ga eliminiše.
- Kada govorimo o strahu, znate, Rusija je već nekoliko puta pokušala da me eliminiše. U izvesnom smislu, više ne osećam strah koji je bio na početku rata. Navikao sam na to, to je deo mog života - rekao je on.
Po oceni Zelenskog, ruski predsednik Vladimir Putin se plaši samo jedne osobe na svetu i to američkog predsednika Donalda Trampa.
- Putin se ne plaši Evropljana. Putin se plaši samo Trampa, to je činjenica. Šta Tramp ima da kaže Putinu nije moja stvar - kazao je on.
Zelenski je još jednom podsetio da američki predsednik želi da okonča rat u Ukrajini kompromisom.
On je ipak dodao da Ukrajina, uprkos podršci američkim predlozima, neće napraviti kompromis po pitanju sopstvenog suvereniteta.
Takođe se osvrnuo na govor koji je održao u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, rekavši da je njegova glavna poenta da demokratija sama po sebi ne može da pobedi Putina.
- Demokratija ne može da pobedi Vladimira Putina, koji ne poštuje pravila ratovanja - rekao je Zelenski.
Predsednik Ukrajine je takođe komentarisao mogućnost nastavka dijaloga sa Moskvom, temu o kojoj se trenutno raspravlja u Evropi.
Prvi put o povećanim gubicima Ukrajine
Prema rečima Zelenskog, pritisak na Putina je i dalje nedovoljan, a bilo kakvi pregovori su mogući samo ako se ispune određeni uslovi.
- Putin je zainteresovan da ponizi Evropu - rekao je Zelenski.
On je dodao je da razgovori sa Rusijom bez pravog uticaja na Kremlj ne bi doneli rezultate i mogli bi samo da ojačaju poziciju Moskve.
Zelenski je takođe otkrio da se 55.000 ukrajinskih vojnika zvanično vodi kao "poginuli u akciji", da se "veliki broj" vojnika vodi kao "nestali".
Ovo je njegovo prvo ažuriranje podataka o vojnim gubicima Ukrajine od februara 2025. godine, kada je prijavio 46.000 mrtvih.
(Kurir.rs/The Kyiv Post/Preveo i priredio: N. V.)