Slušaj vest

U Abu Dabiju je počeo nastavak druge runde trilateralnih pregovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

„Počeo je drugi dan pregovora u Abu Dabiju. Radimo u istim formatima kao i juče: trilateralne konsultacije, rad u grupama, a zatim usaglašavanje stavova. Rezultati će uslediti“, objavio je sekretar Rustem Umerov na Fejsbuku.

Ova runda u Ujednjenim Arapskim Emiratima (UAE) održava se n akon prvih sastanaka tri strane održanih krajem prošlog meseca , u pokušaju da se nađe način za okončanje rata u Ukrajini koji traje skoro već četiri godine. Sastav delegacija

Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je fotografije drugog kruga razgovora u Abu Dabiju, na kojima se vide predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine kako sede oko stola u obliku slova U, pri čemu su američki predstavnici smešteni u središtu. Među američkom delegacijom su specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner.

Ukrajinsku delegaciju u Abu Dabiju čine sekretar Rustem Umerov, šef Zelenskog kabineta Kiril Budanov i njegov prvi zamenik Sergej Kislica, šef parlamentarne frakcije Sluga naroda David Arahamija, načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrij Hnatov i savetnik u kabinetu predsednika Aleksandar Bevz.

Prema rečima Umerova, ukrajinski tim u Abu Dabiju je takođe planirao bilateralni sastanak sa američkom stranom. Trebalo je da razgovaraju o dokumentu o bezbednosnim garancijama i planu za prosperitet.

1/4 Vidi galeriju Druga runda trilateralnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD u Abu Dabiju, UAE Foto: The Uae Ministry Of Foreign Affa / Zuma Press / Profimedia

Rubio: Ostala su nerešena najteža pitanja a rat se nastavlja

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je, posle jučerašnjih razgovora Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, da je "loša vest" to što su pitanja koje su ostala nerešena "najteža", a da se u međuvremenu rat nastavlja.

"Sve što mogu da kažem u tom pogledu jeste da ulažemo, na veoma visokom nivou, značajnu količinu vremena i energije u ovaj poduhvat. Nastavićemo da činimo sve što možemo da vidimo da li će doći do proboja. A jedna od stvari koju treba razumeti u vezi sa okončanjem oružanih sukoba jeste da često izgleda potpuno beznadežno dok se ne desi ovaj prodor koji je ponekad nepredviđen", rekao je Rubio na konferenciji za novinare, saopštio je Stejt department.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

On je naveo da je "dobra vest" da to što su se na mirovnim pregovorima u Abu Dabiju ponovo sastali tehnički vojni timovi iz Ukrajine i Rusije, uz učešće američkih predstavnika, ali da zbog osetljivosti stvari, napredak neće biti poznat dok se ne postigne proboj.

"Ne želim da kažem da su sami razgovori napredak, ali je dobro što postoji angažovanje. Takođe bih upozorio sve da u ovakvim stvarima, jer je u to uključeno mnogo osetljivih stvari, napredak verovatno neće biti poznat, čak ni putem curenja informacija, dok zaista ne postignemo proboj", kazao je Rubio.

"Posvetili smo se ovome godinu dana, Ukrajina ima ogromni ekonomski potencijal "

Istakao da je cilj Sjedinjenih Američkih Država da ostanu posvećene mirovnim pregovorima o Ukrajini.

"Posvetili smo se ovome godinu dana. Mislimo da smo postigli pravi napredak. Ako pogledate listu otvorenih stavki koja je postojala u ovo vreme prošle godine i listu otvorenih stavki koje su sada preostale, u pogledu postizanja mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, ta lista je znatno smanjena. To je dobra vest", kazao je Rubio.

Prema njegovim rečima, kritični minerali su "deo ekonomskog prosperiteta Ukrajine i njene budućnosti".

1/9 Vidi galeriju Američki državni sekretar Marko Rubio stigao na sastanak šefova diplomatija NATO u turskom gradu Anatalija Foto: Ozan Kose/Pool AFP, FREDDIE EVERETT / HANDOUT/US STATE DEPARTMENT / HANDOUT

"Ovaj rat će se u nekom trenutku završiti, a kada se to desi, Ukrajina mora biti u stanju da iskoristi sve resurse svoje zemlje kako bi je mogla obnoviti. Ukrajina ima ogroman ekonomski potencijal. To je zemlja koja bi verovatno mogla da udvostruči svoj Bruto domaći proizvod (BDP) u narednoj deceniji uz prave ekonomske poteze", zaključio je Rubio.

Oglasio se Lavrov tokom jučerašnjih pregovora

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov oglasio se dok su trajali razgovori u Abu Dabiju. On je rekao da Rusija nikada nije promenila svoj stav o ukrajinskom rešenju, za razliku od drugih učesnika.

1/15 Vidi galeriju Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Pomenuo je i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

"Savest i Zelenski se loše slažu. On razmišlja o sopstvenom opstanku!", rekao je Lavrov, prenela je ruska Gazeta.

Sve o jučerašnjem sastanku druge runde pregovora u Abu Dabiju možete pročitati OVDE.