Jako nevreme je snažno pogodilo Jonska ostrva, tornado je pogodio selo na Krfu i izazvao veliku štetu, dok su obilne padavine na Kefaloniji izazvale poplave u nekoliko područja.

Prema pisanju sajta corfunews, tornado je pogodio Afionas na severozapadu Krfa. Oluja je otkinula krovove sa najmanje tri kuće i uništila kiosk.

Vremenski uslovi su takođe izazvali poremećaje u severnom i južnom delu ostrva. Grane drveća koje su padale pale su na puteve i otežavale saobraćaj, što je dovelo do trenutne reakcije vatrogasne službe kako bi se očistili ostaci.

Istovremeno, intenzivne padavine pogodile su Kefaloniju i izazvale poplave na više lokacija. Vlasti nastavljaju pažljivo da prate razvoj uslova, jer vremenske pojave traju već duže vreme.

Civilna zaštita i vatrogasna služba ostaju u stanju visoke pripravnosti tokom cele noći.

Zvaničnici očekuju da će olujni sistem pogađati Grčku naredna dva dana, a u nekoliko regiona se očekuju jaki nevremenski uslovi.

(Kurir.rs/Greekcitytimes)

