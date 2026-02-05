Slušaj vest

U januaru 2026. godine, ukrajinska vojska je izvela seriju udara na kompleks hangara za lansiranje "Orešnika", interkontinentalnih balističkih raketa srednjeg dometa, na poligonu Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti Rusije.

Ovo je danas saopštio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.

Prema navodima vojske, serija udara je izvršena upotrebom oružja dugog dometa ukrajinske proizvodnje, posebno FP-5 Flamingo.

1/7 Vidi galeriju Ukrajinska raketa Flamingo dometa 3.000 kilometara Foto: Efrem Lukatsky/AP

Kako je navedeno u Generalštabu, prema raspoloživim informacijama, neke od zgrada na teritoriji poligona su pretrpele oštećenja različitog stepena, jedan od hangara je značajno oštećen, a deo osoblja je evakuisan sa teritorije.

Karakteristike Flaminga

Krstareća raketa FP-5 "flamingo" predstavljena je u avgustu 2025. godine, a kako se tada pohvalio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, njen domet je veći od 3.000 kilometara.

Raketa FP-5 "flamingo" ima bojevu glavu od 1.000 kilograma i poletnu težinu od šest tona, sa rasponom krila od šest metara, što omogućava jednostavan dizajn za serijsku proizvodnju, ali i određene tehničke izazove, naveli su analitičari.

Prema navodima lista "Politiko", ona može da pogodi ceo evropski deo Rusije.

Ruski napad na Lavov Orešnikom 8. januara

Podsetimo, 9. januara objavljeno je da je Rusija napala raketom Orešnik Lavovsku oblast sa poligona Kapustin Jar.

„Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg dometa Orešnik, kao i udarne dronove, protiv kritičnih ciljeva na teritoriji Ukrajine“, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Zapadna komanda ukrajinskih vazdušnih snaga kasnije je potvrdila da je napad izveden balističkim projektilom koji se kretao brzinom od oko 13.000 kilometara na čas.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je potom potvrdio da je Rusija napala Ukrajinu noću koristeći Orešnik.

Raspoređivanje Orešnika u Belorusiji

Volodimir Zelenski je prethodno 19. decembra izjavio da Ukrajina zna gde će u Belorusiji biti rasporeođen Orešnik.

„Prebacivanje Orešnika na teritoriju Belorusije se završava. Znamo gde će biti. Gde će biti lociran. Prenosimo informacije našim partnerima. Mislim da sami partneri mogu da procene ovu pretnju i da razumeju kako da reaguju“, rekao je šef ukrajinske države.

1/3 Vidi galeriju Raspoređivanje ruskog raketnog sistema Orešnik u Belorusiji Foto: screenshot YT/VoentvBY

Rusija je 21. novembra 2024. godine prvi put lansirala interkontinentalnu balističku raketu iznad Ukrajine iz Astrahanske oblasti, leteći ka reci Dnjepar.

Prvi zamenik šefa Spoljne obaveštajne službe Oleg Lugovski izjavio je da Rusija trenutno ima ne više od tri ili četiri rakete „Orešnik“ , ali da 2026. godine namerava da ih pokrene u masovnu proizvodnju i proizvodi pet ili više jedinica godišnje.

Karakteristike Orešnika:

- Temperatura štetnih elemenata doseže 4.000 stepeni

- Raketa Orešnik pogađa čak i visoko zaštićene i dubokomorske objekte; sve u epicentru eksplozije razlaže se na elementarne čestice, praktično se pretvarajući u prašinu

- U slučaju masovne upotrebe raketa Orešnik u jednom udaru, njegova snaga će biti uporediva sa upotrebom nuklearnog oružja

- Orešnik nije oružje masovnog uništenja, to je visoko precizno oružje, bez nuklearnog punjenja

1/4 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: YouTube/ New Horizon TV, Printskrin Youtube

Rusija ima nekoliko sistema raketa Orešnik spremnih za upotrebu.

Rusija će odgovoriti na tekuće zapadne udare oružjem dugog dometa, uključujući mogući nastavak borbenog testiranja rakete Orešnik