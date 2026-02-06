Slušaj vest

Američko Ministarstvo pravde objavilo je fotografije i snimke iz dosijea osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koji su uzdrmali svetsku javnost.

Ovoga puta u fokusu pažnje su fotografije i snimci na kojima se vide deca.

Na dve fotografije Džefri Epstajn drži decu u naručju, pri čemu jedno od njih grize za zadnjicu.

Takođe je objavljen snimak na kome je od pozadi prikazana devojčica sa dugom plavom kosom zavezanom u rep.

Na drugom snimku vide se četiri devojčice, od kojih su dve razgolićene i nose krčage za vodu u luksuznom, mermernom kupatilu.

Sadržaj snimaka može biti UZNEMIRUJUĆ!

Snimci devojčica iz Epstajnovog telefona Izvor: Department of Justice

Dokumenti prikupljeni iz pet primarnih izvora

Novi materijali uključuju više od 3 miliona stranica dokumenata, 180.000 slika, 2.000 video snimaka i stotine Epstajnovih ličnih pisama i mejlova.

Ministarstvo pravde saopštilo je da je objavljivanje deo dugotrajne istrage o Epstajnovim kriminalnim aktivnostima.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara „sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplenjene sa Epstajnovih uređaja, ali koje on nije snimio“.

Milioni dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde prikupljeni su iz pet primarnih izvora: slučajevi protiv Epstajna u Floridi i Njujorku, slučaj protiv Gilejn Maksvel u Njujorku, slučajevi u Njujorku koji istražuju Epstajnovu smrt, slučaj u Floridi koji istražuje bivšeg batlera Epstajna, istrage FBI-ja i istraga Kancelarije generalnog inspektora o Epstajnovoj smrti.

1/7 Vidi galeriju Slike sa Epstajnovog imanja Foto: X/Oversight Dems

Rumunke su među ženama koje su bile Epstajnove žrtve

Prema navodima medija, Epstajn je posetio Rumuniju 2012. godine, gde je putem posrednika uspostavio kontakte sa mladim devojkama. Nedavno objavljeni mejlovi otkrivaju da Epstajn spominje usluge koje su nudile mlade Rumunke, a koje su navodno bile povezane i sa princom Endruom, bratom kralja Čarlsa.

"Danas odlazim iz Pariza. Drago mi je što sam vas upoznao. Ovo su moj rumunski broj i imejl adresa", napisao je Epstajn u jednom od mejlova koji je poslao Danijelu Sijadu 21. maja 2012. godine.

Danijel mu je ranije često slao fotografije devojaka, a dve godine kasnije ga je obaveštavao i o političkim promenama u Rumuniji. Po prvi put se poјavilo da su Rumunke bile žrtve u mreži trgovine ljudima pedofila miliјardera.

Britanski princ Endru, navodno јe uživao u uslugama koje su mu pružale mlade devojke poreklom s Balkana.

"I јoš јedna stvar. Rumunka јe bila veoma fina", napisao јe Endru u imeјlu koјi јe Epstaјn dobio u septembru 2010. od čoveka sa nadimkom "Voјvoda".

Novoobjavljeni dosijei uključuju i tri fotografije koje prikazuju Endrua Mauntbatena-Vindzora na sve četiri iznad žene koja leži na podu.

Endru je rođen kao britanski princ, ali je nakon niza kontroverzi, uključujući prijateljstvo sa Džefrijem Epstajnom, izgubio vojnu titulu, pokroviteljstva i pravo na oslovljavanje sa "Njegovo Kraljevsko Visočanstvo".

1/3 Vidi galeriju Fotografije princa Endrua u Epstajnovim fajlovima Foto: screenshot X

Skandal potresa skoro sve evropske kraljevske kuće

Princ Loran od Belgiјe, brat kralja Filipa, priznao je da јe sreo Džefriјa Epstaјna, "nasamo", samo dva puta.

Ali, norveška prestolonaslednica јe više puta razmenjivala poruke sa Epstajnom. Štaviše, zamolila ga јe da јoј pomogne sa pornografskim materiјalima za njenog sina, koјi јe tada imao 15 godina.

"Da li јe neprikladno da maјka traži poster dve gole žene i dasku za surfovanje za svog sina?", pitala јe Mete-Marit Epstaјna u novembru 2012. godine.

1/10 Vidi galeriju Norveška princeza Mete Marit Foto: Andreas Fadum / SplashNews.com / Splash / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia, Nigel Waldron / Alamy / Profimedia

U dokumentima se spominje i srpska manekenka

Među novim fajlovima Džefrija Epstajna pojavljuju se navodi koji direktno spominju Srbiju i region - od prepiski u kojima se nude devojke iz Srbije, preko pasoša i ličnih podataka manekenki do komunikacije koje dovode u vezu i dobro poznate političare sa ovih prostora.

U fajlovima se pojavljuje necenzurisani pasoš Republike Srbije, uključujući ime, adresu i druge lične podatke jedne devojke iz naše zemlje.

Ime srpske manekenke, označeno u dokumentima kao "B.B.", pojavljuje se više puta. Ona je ranije učestvovala u srpskom TV šou programu 2011. godine.

U fajlovima se nalaze i neke njene fotografije, uključujući jednu na kojoj je vidljiva njena imejl adresa, prikazana uz fotografije drugih ličnosti i javnih figura poput Bila Gejtsa i Džefrija Epstajna.

Prisutnost imena srpske manekenke u fajlovima ne implicira da je bila žrtva ili da je učestvovala u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti.Dokumenti samo pokazuju da su njeni lični podaci podeljeni od strane treće strane.

Dokumenti FBI: Epstajn bio upravnik imovine Vladimira Putina

Novoobjavljeni dokumenti takođe otkrivaju da je Džefri Epstajn u dosijeima FBI-ja opisan kao „upravnik imovine“ ruskog predsednika Vladimira Putina.

Dosijei takođe uključuju pisma u kojima je Epstajn više puta pokušavao da organizuje sastanak sa Putinom, iako nije poznato da li se taj sastanak ikada dogodio.

Sadržaj mejlova u kojima je Epstajn navodno istraživao mogućnost sastanka sa Putinom možete pročitati OVDE.

Ruski nezavisni novinski portal Agentstvo, koji je pregledao dosijee, saopštio je da se Putinovo ime pojavljuje više od 1.000 puta, dok se Rusija pominje skoro 5.900 puta.

Izveštaj FBI-ja od 27. novembra 2017. godine, zasnovan na informacijama iz poverljivog izvora, posebno navodi da je Epstajn „bio upravnik imovinom za predsednika Vladimira Putina i pružao slične usluge predsedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu“.

Sumnja na vezu sa Mosadom, kontakt sa Mašom Drokovom

Jedan od dokumenata otkriva da je FBI bio upozoren na sumnje da je Epstajn špijun izraelskog Mosada. Izveštaj FBI-ja je naveo izvor koji je agenciji rekao: "Epstajn je bio blizak bivšem izraelskom premijeru Ehudu Baraku i obučen za špijuna pod njim".

U junu 2013. godine, Epstajn je poslao imejl Baraku u kojem je rekao: „Putin će reorganizovati svoje osoblje tokom leta, dovodeći samo veoma pouzdane ljude bliže... više informacija telefonom ili licem u lice.“

Izvor agencije je takođe istakao Epstajnove veze sa Mašom Drokovom, bivšom liderkom Putinovog omladinskog krila koja je postala preduzetnica u San Francisku.

Izvor je zaključio da je njena kompanija „u Silicijumskoj dolini da krade tehnologiju“ i izvestio da je Drokova opisala Epstajna kao „divnog čoveka“.

1/14 Vidi galeriju Maša Drokova Foto: YouTube/ Startup Grind, YouTube/ Giving Back Is Dead

Klintonovi će svedočiti

Prethodna saopštenja Ministarstva pravde SAD istakla su Epstajnove veze sa visokim rukovodiocima, poznatim ličnostima, akademicima i političarima, uključujući i bivšeg američkog predsednika Bila Klintona.

U Sjedinjenim Državama, vest da su Bil i Hilari Klinton pristali da svedoče pred kongresnim odborom u okviru istrage o slučaju Epstajn privukla je posebnu pažnju.

Ovo će Klintona učiniti prvim bivšim predsednikom SAD koji svedoči pred Kongresom od 1983. godine. Odluka dolazi nakon višemesečnih zastoja i pretnji da bi Klintonovi mogli biti optuženi za nepoštovanje Kongresa.

Iako je Klinton godinama tvrdio da nije bio upoznat sa Epstajnovim zločinima i da je prekinuo kontakt sa njim pre dve decenije, zapisi o letovima Epstajnovog privatnog aviona pokazuju da je bivši predsednik putovao sa Epstajnom na četiri međunarodna leta 2002. i 2003. godine.

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

Fotografije Klintona u Epstajnovom kompleksu koje su ranije objavljene takođe su deo materijala koji se objavljuje prema zakonu koji je naložio potpunu transparentnost u istrazi Kongresa.

Slika koja prikazuje Bila Klintona na telu Hilari Klinton u Epstajnovoj kući Foto: HOGP/House Oversight Committee

Ko je bio Džefri Epstajn?

Džefri Epstajn bio je američki finansijer i investitor, poznat po ogromnom bogatstvu i društvenim vezama sa slavnim i moćnim ljudima, uključujući političare, kraljevske porodice i poznate ličnosti.

Karijeru je započeo u finansijama, prvo u učestalom radu u investicionim bankama, a potom je osnovao sopstvenu firmu koja je upravljala bogatstvom izuzetno imućnih klijenata.

Epstajn je postao najpoznatiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloletnica, koje su ga dovodile u veze sa međunarodnim skandalima i kriminalnim istragama.

1/12 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

Bio je osuđen za seksualne prestupe u 2008. godini na 13 meseci zatvora, a u avgustu 2019. pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku pod okolnostima koje su izazvale brojne teorije zavere.