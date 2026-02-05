Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc u 72 sata obilazi tri države Arabijskog poluostrva.

Dojče vele (DW) navodi da će tamo, kao prethodno u Indiji, tražiti „strateška partnerstva“ i dodaje da to ima veze s neuračunljivošću SAD.

Koliko su za Nemačku postale važne Saudijska Arabija, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) lepo se vidi na aerodromima.

Tek što je iz Saudijske Arabije doleteo ministar zaštite životne sredine Karsten Šnajder (SPD), ka Rijadu je poleteo avion sa ministarkom ekonomije Katerinom Rajhe (CDU).

„Kada počnu da se malo ljuljaju partnerstva na koja smo se decenijama oslanjali, moramo da tražimo nove partnere“, rekla je ona. Recimo u energetskom sektoru i namenskoj industriji.

Štafetu je potom predala kancelaru Fridrihu Mercu koji boravi u regionu od srede do petka (4. do 6. februara).

Prvo je stigao kod Saudijaca, a onda ide u Katar, pa u Emirate i sve u nepuna 72 sata.

Traže se jaki ekonomski kontakti i pouzdani ugovori u eri kada je nejasno koliko se uopšte Nemačka i Evropa još mogu osloniti na SAD kao najvažnijeg partnera.

Indija, uskoro Kina, sada Zaliv

U Kancleramtu zato govore o „novim strateškim partnerstvima“, recimo sa Indijom gde je kancelar Merc nedavno bio.

Po planu bi trebalo da do kraja meseca boravi i u Kini.

Magična reč nemačkih odnosa sa bogatim zalivskim državama je – energetika. Decenijama tamošnje zemlje opskrbljuju Nemačku naftom. Od ruske agresije na Ukrajinu sve važniji je gas koji više ne stiže uništenim gasovodom Severni tok.

Nemačka podmiruje deset odsto potreba kroz tečni gas, a skoro trećina tog gasa stiže iz SAD. U Berlinu misle da je i to previše u trenutnoj situaciji – i voleli bi da više dobijaju iz Saudijske Arabije i Katara.

Gas Nemačkoj, oružje arapskim zemljama

Kamen spoticanja do sada je bio i taj što je Katar hteo dugoročnije ugovore o izvozu gasa, dok je Nemačka tražila kratkoročne.

Sada u Berlinu kažu da su spremni da na tom planu izađu u susret.

Glavna dopisnica DW Mihaela Kifner prati Mercove susrete u Zalivu.

„Ako Evropa ne želi da iz zavisnosti od Rusije direktno sklizne u zavisnost od SAD, onda joj trebaju tradicionalne izvoznice energenata sa Bliskog istoka“, kaže ona.

„To će svakako onda značiti da se ubuduće bude velikodušniji pri izvozu oružja“, dodaje Kifner. O tome vlada u Berlinu ćuti pre ove posete. Poznato je da su Saudijska Arabija i Katar bacili oko na Erbasov vojni avion A400 M.

Malo i o ljudskim pravima

Nemački Savet za bezbednost – kojim predsedava kancelar – mora da odobri svaki izvoz naoružanja u zemlje koje nisu članice EU i NATO.

Po sopstvenim propisima, Nemačka ne bi uopšte trebalo da izvozi u države gde se krše ljudska prava ili koje učestvuju u konfliktima.

Merc na put vodi mnogoljudnu privrednu delegaciju.

No, novinare u Berlinu je zanimalo da li će, osim poslovnih dilova i lepih slika, kancelar na licu mesta govoriti i o stanju ljudskih prava u tri države.

„Stanje ljudskih prava mora se posmatrati diferencirano“, rekao je o tome jedan portparol nemačke vlade prošle sedmice. „Videli smo da je Saudijska Arabija sprovela reformski kurs, uz društveno i kulturno otvaranje. To je omogućilo poboljšanja i kod prava žena. Ipak, ima još posla i poboljšanja su nužna.“

Trampov „Odbor za mir“

Ulogu igraju i napetosti nakon krvavog gušenja protesta u Iranu.

Da li će SAD direktno intervenisati kako bi srušile teokratski režim?

Kakva je tu uloga rata u Pojasu Gaze i postavljanja Vašingtona?

Nedavno su iz Izraela stigla negodovanja jer se u novom „Odboru za mir“ koji organizuje američki predsednik Donald Tramp našlo mesta i za Katar. Taj odbor bi trebalo da isposluje mir u Gazi.

U Nemačkoj taj Trampov poduhvat nije baš na ceni jer je koncipiran kao konkurencija Ujedinjenim nacijama.

„Sastav tog tela podleže kriterijumima na koje mi nemamo uticaja niti možemo da ih do kraja ocenimo“, rekao je uzdržano portparol nemačke Vlade.

Nije rečitiji bio ni po pitanju odnosa Katara i Izraela. „To su odnosi država koji se razvijaju i nije na Nemačkoj da to komentariše.“

No taj mali primer pokazuje koliko je region i dalje minsko polje za Berlin.